”Perla Bosforului” este scoasă la vânzare. Conacul Zeki Pașa e vechi de 130 de ani și e considerat cea mai scumpă casă din Turcia

2 minute de citit Publicat la 11:45 24 Noi 2025 Modificat la 11:45 24 Noi 2025

Conacul Zeki Pașa, considerat una dintre cele mai scumpe reședințe din Turcia, este scos la vânzare. Clădirea veche de 130 de ani situată pe malul Bosforului are 23 de camere și o grădină spectaculoasă. O echipă CNN Turcia a filmat conacul cu o dronă.

Imaginile surprind grădinile luxuriante și arhitectura maiestuoasă, asemănătoare unui castel, în detalii uimitoare.

”Fiecare colț al Bosforului este de o frumusețe unică. O astfel de structură este Conacul Zeki Pașa, construit acum 130 de ani de un arhitect francez pentru mareșalul Zeki Pașa. Am auzit frecvent despre el în ultima vreme și am auzit povești despre acest conac neprețuit care este scos la vânzare. Este situat într-unul dintre cele mai frumoase locuri de pe malul apei, chiar sub Podul Fatih Sultan Mehmet.

Această clădire este o bijuterie. Are cinci etaje, inclusiv subsol. Fiecare etaj are șase camere separate, dintre care cinci au vedere la mare. Deschideți fereastra și veți fi întâmpinați de priveliștea nesfârșită a Bosforului. Spre deosebire de conacele de-a lungul Bosforului, aceasta amintește mai mult de un castel. De fapt, sfidează istoria”, a relatat reporterul CNN Turcia, Sinan Ağca.

Cunoscută cea mai scumpă casă din Turcia, Conacul Zeki Pașa, cu cele 23 de camere, 5 camere de zi și 8 băi cu vedere la Bosfor, a fost ani de zile un simbol al pieței imobiliare de lux. Familia care a scos conacul la vânzare a autorizat negocierile cu o companie imobiliară. Având în vedere că alte conace de-a lungul Bosforului sunt listate la prețuri cuprinse între 2 și 6 miliarde de lire turcești, Conacul Zeki Pașa a fost descris ca fiind „de neprețuit”.

Construit pe un teren de 510 metri pătrați, conacul are suprafață totală de 2.489 de metri pătrați. Fiecare etaj, cu înălțimi cuprinse între 3 și 4,5 metri, dispune de șase camere, dintre care cinci oferă vedere la Bosfor, un living central spațios, băi, toalete și bucătării.

Se știe că Zeki Pașa, care a servit ca Mareșal în timpul domniei sultanului otoman Abdulhamid al II-lea, folosea conacul ca reședință de vară. După moartea acestuia, în 1914, conacul considerat una dintre perlele Bosforului și-a schimbat proprietarul de-a lungul timpului.

Ömer Faruk Efendi, ginerele ultimului sultan otoman Mehmet Vahdettin, a cumpărat conacul de la familia lui Zeki Pașa și a locuit acolo o vreme.

În anii 1930, conacul a fost achiziționat de familia Baştımar și folosit ca reședință privată timp de mulți ani.

Conacul Zeki Pașa a fost scos la vânzare în octombrie 2019 ca fiind una dintre cele mai scumpe reședințe din Turcia.