Premieră în România. Un operator turistic oferă vacanțe în Vietnam cu zbor charter direct

Panoramă nocturnă a capitalei vietnameze Hanoi. Foto: Getty Images

Un operator turistic român lansează, în premieră pe piața locală, curse charter directe către Vietnam și pachete de vacanță care combină circuitele prin țară cu sejururile la plajă, scrie Agerpres.

Oferta vine în contextul în care această țară comunistă asiatică traversează una dintre cele mai bune perioade din istoria turismului său, cu un record de 20 de milioane de vizitatori străini în 2025.

La o rată de creștere de aproximativ 21%, sectorul turistic din Vietnam este considerat de Organizația Națiunilor Unite pentru Turism printre cele mai dinamice din lume.

Primele vacanțe în Vietnam, din 20 noiembrie 2026

"Astăzi, Vietnamul dezvoltă tot mai mult produse turistice de înaltă calitate, capabile să răspundă nevoilor diverse ale vizitatorilor internaționali, de la turismul balnear, explorarea naturii și a patrimoniului cultural până la experiențe gastronomice și turism de wellness", a declarat ambasadorul Vietnamului la București, Le Vinh Thang, la un eveniment dedicat promovării în rândul turiștilor români și găzduit de Ambasada Republicii Socialiste Vietnam la București.

Primele plecări către Vietnam din sezonul de vacanțe exotice 2026/2027 al companiei Paralela45 sunt programate din 20 noiembrie.

Oferta include sejururi în Phu Quoc, precum și circuite prin țară, cu posibilitatea de a continua călătoria în Cambodgia și Thailanda. Circuitele au o durată de șapte zile sau de 10-14 nopți, unele dintre având inclus un sejur la plajă.

"Vacanțele în Vietnam din portofoliul Paralela45 încep pe 20 noiembrie cu sejururi și circuite care răspund cererii ridicate de experiențe în această țară. Circuitele îi poartă pe turiști de la tradițiile și cultura locală la peisajele tropicale și atmosfera vibrantă a orașelor, dar și către destinații fascinante din vecinătate, precum Cambodgia și Thailanda", se arată într-un comunicat al turoperatorului menționat.

Cât costă o vacanță 7+7 în Vietnamul comunist

O variantă lansată în premieră pe piața românească este conceptul "7+7", care combină șapte nopți de circuit cu șapte nopți de sejur.

Prețurile pentru circuitele cu mini-sejur la plajă pornesc de la 1.861 de euro de persoană, iar pachetele 7+7 de la 2.112 euro de persoană. Pentru sejururile în Phu Quoc, tarifele pornesc de la 1.618 euro de persoană pentru un hotel de patru stele și de la 1.816 euro pentru unul de cinci stele.

"Apreciem în mod deosebit rolul de pionier al companiei Paralela45 în promovarea Vietnamului și apropierea acestuia de piața turistică românească. Pentru ca această rută să aibă succes și să se dezvolte în mod durabil, este necesară o cooperare strânsă între autorități, companiile aeriene, operatorii de turism și mass-media. Ambasada noastră este întotdeauna pregătită să însoțească și să sprijine partenerii în promovarea imaginii țării și în dezvoltarea cooperării turistice dintre cele două țări", a spus ambasadorul vietnamez.

Cursele spre Vietnam sunt efectuate de companii poloneze

Pentru sezonul 2026/2027, cursele charter către Vietnam, Mexic, Republica Dominicană și Thailanda vor fi operate cu aeronave Boeing 787 Dreamliner ale LOT Polish Airlines. Pentru Sri Lanka și Kenya sunt prevăzute zboruri operate cu aeronave ale companiei poloneze Enter Air, precizează reprezentanții Paralela45.

Operatorul de turism a menționat că va introduce și un serviciu de conexiune pentru turiștii din Oradea, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași care aleg pachete exotice cu plecare din București.

Serviciul include zbor intern și, atunci când este necesar, o noapte de cazare în apropierea aeroportului, pentru conexiunea cu zborul charter. ConnectGO costă 99 de euro/persoană pentru călătoria dus-întors sau 65 de euro pentru conexiunea doar dus, indiferent de destinația exotică aleasă.

Extinderea programelor pentru destinații exotice reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare ale Paralela45, în contextul fuziunii cu Rainbow Tours, operator de turism din Europa Centrală și de Est.