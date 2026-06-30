Primul hotel din lume care va funcționa doar cu „angajați” roboți se va deschide în 2027

Pudu Robotics a anunțat lansarea primului „hotel cu servicii complete asigurate de roboți” din lume, pe Insula Artificială de Vest din China. Sursa foto: Hepta

Primul hotel din lume administrat exclusiv de roboți își va deschide porțile pentru public anul viitor. Nu este deloc surprinzător că proiectul este realizat în China, pe insula artificială construită pentru Shenzhen-Zhongshan Link, impresionantul proiect de pod și tunel care traversează estuarul Deltei Fluviului Perlelor.

Compania Pudu Robotics a anunțat lansarea primului „hotel cu servicii complete asigurate de roboți”, amplasat pe Insula Artificială de Vest, care face legătura cu traversarea Shenzhen-Zhongshan (ShenZhong Link), din provincia Guangdong.

Hotelul, programat oficial să fie inaugurat în 2027, va avea roboți în toate rolurile specifice industriei hoteliere, inclusiv la recepție, room service, curățenie, pregătirea alimentelor și asistența oferită oaspeților.

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Întreaga activitate va fi gestionată exclusiv de roboți

Pudu Robotics, cu sediul în Shenzhen, și-a folosit deja roboții în comerț, restaurante și servicii de curățenie, însă acesta va fi primul proiect în care întreaga activitate va fi gestionată exclusiv de mașinării.

Pudu Robotics și Shenzhen Culture & Tourism Industry Development vor colabora pentru a transforma Insula Artificială de Vest, inaugurată în decembrie 2025, într-o destinație dedicată tehnologiei și roboticii.

„Acest parteneriat reprezintă un pas important către implementarea pe scară largă a inteligenței integrate în mediile hoteliere premium”, a declarat Cong Guo, cofondator și director tehnic (CTO) al Pudu Robotics. „Totodată, oferă oportunitatea de a explora noi modele de servicii în care inteligența artificială și roboții lucrează împreună pentru a oferi experiențe inteligente și complete în lumea reală.”

Primele teste sunt programate pentru sfârșitul acestui an

Hotelul va fi lansat în mai multe etape. Primele teste sunt programate pentru sfârșitul anului 2026, când un număr limitat de camere și servicii operate de roboți vor fi disponibile publicului. Primii vizitatori vor putea experimenta primirea și check-in-ul realizate de roboți, precum și livrările autonome direct în camere.

Roboții care livrează comenzile la camere sunt deja o prezență obișnuită în hotelurile din marile orașe ale Chinei, inclusiv în Shenzhen. De asemenea, hotelul Shangri-La Hongqiao Airport din Shanghai utilizează deja robotul umanoid XMAN-R1 la recepție, în timp ce alți roboți se ocupă de livrarea bagajelor, room service și curățenie.

Totuși, noul hotel de pe insula artificială nu va fi doar un spațiu inteligent în care roboții îi asistă pe angajații umani. Va funcționa ca un ecosistem complet interconectat de servicii robotizate, administrat integral prin hardware-ul și software-ul dezvoltate de Pudu Robotics. Modelul de inteligență artificială PuduFM 1.0 va lucra împreună cu platforma PuduAgent pentru a coordona toate operațiunile inteligente ale hotelului.

Ce roboți vor fi „angajați” în hotel

Printre „angajații” hotelului se vor număra robotul FlashBot, care va gestiona un sistem inteligent de vânzare automată și va livra băuturi comandate de oaspeți prin intermediul telefonului mobil, robotul PUDU T300, care va transporta bagajele de la recepție până în camere, precum și roboții de curățenie PUDU CC1 Pro și PUDU MT1, dotați cu tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru detectarea deșeurilor și adaptarea automată la mediul înconjurător.

„Această arhitectură permite roboților cu forme și responsabilități diferite să funcționeze pe baza aceluiași sistem de inteligență. Roboții de la recepție pot înțelege gesturile și interacțiunile sociale, cei care livrează comenzile își optimizează autonom traseele, iar roboții de curățenie se adaptează dinamic la schimbările din mediul înconjurător, folosind aceleași capabilități de inteligență artificială”, a transmis compania.

La prezentarea oficială a hotelului din Shenzhen, robotul BellaBot Pro a servit cafea invitaților, în timp ce KettyBot Pro a distribuit băuturi răcoritoare și gustări. Pentru Shenzhen, însă, astfel de scene nu mai sunt o noutate. În Shenzhen Talent Park funcționează deja o cafenea deservită de un robot-barista, iar în apropiere există un centru de unde mâncarea poate fi livrată cu drone, după o comandă efectuată de pe telefonul mobil, similar aplicațiilor de livrare.

În acest context, nu este surprinzător că Insula Artificială de Vest va deveni gazda unor servicii autonome și mai avansate. Hotelul reprezintă doar unul dintre proiectele planificate pentru insulă, urmând ca, în următorii patru ani, tehnologiile robotice să fie extinse treptat în domeniile serviciilor și turismului.

„Vor fi implicați în fiecare etapă a activității hotelului, fără întreruperi ale serviciilor și fără intervenție umană”

„Acest model de funcționare «full-scenario» înseamnă că roboții Pudu vor fi implicați în fiecare etapă a activității hotelului, fără întreruperi ale serviciilor și fără intervenție umană”, a declarat Cong Guo pentru agenția chineză de presă Xinhua.

Hotelul va avea 44 de camere premium, un restaurant, o sală de fitness și alte facilități pentru oaspeți. Toate vor fi conectate printr-un sistem inteligent integrat, astfel încât întregul proces – de la check-in până la curățenie – să funcționeze coordonat.

Pe termen lung, dezvoltatorii intenționează să extindă acest model și către alte activități din domeniul turismului și ospitalității de pe insula artificială.