Programul târgurilor de Crăciun 2025 în Europa. Când se deschid târgurile la Budapesta, Viena, Praga, Colmar și în România

3 minute de citit Publicat la 10:00 11 Oct 2025 Modificat la 10:15 11 Oct 2025

Târgul de Crăciun din Budapesta. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

În 2025, majoritatea târgurilor de Crăciun europene își deschid porțile în luna noiembrie, de regulă după mijlocul lunii. În unele orașe mari, deschiderea oficială include și aprinderea bradului sau a decorurilor luminoase. Programul exact poate varia de la un an la altul, iar autoritățile locale sau organizatorii publică detaliile oficiale spre finalul verii sau începutul toamnei.

De exemplu, în Viena târgurile mari (ex. Rathausplatz) vor funcționa din 14 noiembrie 2025 până pe 26 decembrie 2025.

Târgul de Crăciun de la Viena se deschide pe 14 noiembrie

Viena este unul dintre cele mai consecvente orașe în care sezonul de Crăciun începe la jumătatea lui noiembrie:

Târgul principal de Crăciun de pe Rathausplatz (City Hall Square) va fi deschis între 14 noiembrie și 26 decembrie 2025, zilnic între 10:00 și 22:00 (în data de 24 decembrie funcționând până la 18:30).

Alte pieţe populare: Spittelberg – 14 noiembrie până pe 23 decembrie 2025;

Târgul de pe Stephansplatz va începe tot pe 8 noiembrie, între orele 11:00 și 21:00.

„Christmas Village” de pe Maria‑Theresien-Platz va funcționa între 14 noiembrie și 23 decembrie 2025.

Astfel, dacă plănuiești o vizită la Viena în 2025 pentru atmosfera de Crăciun, 14 noiembrie este data de marcat pentru deschiderea oficială.

Programul Târgului de Crăciun de la Praga 2025

Praga are un program ceva mai variat, cu târguri emblematice și piețe locale care deschid în momente diferite:

Piețele principale, Old Town Square și Wenceslas Square, vor fi deschise începând cu 29 noiembrie 2025 până pe 6 ianuarie 2026. Zilnic între 10:00 și 22:00.

Piețele mai mici:

• Peace Square (Náměstí Míru) va funcționa între 20 noiembrie și 24 decembrie 2025.

• Republic Square (Náměstí Republiky): între 25 noiembrie și 24 decembrie 2025.

• Tylovo Square: între 26 noiembrie și 24 decembrie 2025.

Desigur, programul poate suferi mici modificări locale, dar aceste date sunt cele comunicate până la momentul actual.

La Budapesta, târgul de Crăciun din 2025 începe pe 15 noiembrie

Pentru Budapesta, datele pentru 2025 sunt mai clare:

Târgul de Crăciun Advent la Biserica Sf. Ștefan (Advent Basilica Christmas Market) va fi deschis între 15 noiembrie 2025 și 1 ianuarie 2026.

Târgul de la Vörösmarty Square: 15 noiembrie – 31 decembrie 2025.

Alte piețe mici:

• Óbuda Christmas Market – 1 decembrie până 23 decembrie 2025 (în weekenduri cu muzică live)

• Piețele locale Ujbuda etc.

Astfel, 15 noiembrie este data de început estimată pentru principalele piețe de Crăciun din Budapesta.

Târgul de Crăciun de la Colmar 2025

Orașul Colmar găzduiește unul dintre cele mai fermecătoare târguri de Crăciun din Franța, desfășurat în mai multe piețe istorice ale orașului. În 2025, târgul va avea loc între 25 noiembrie și 29 decembrie, iar zona Gourmet Market și roata panoramică vor rămâne deschise până la începutul lunii ianuarie 2026.

Program general al piețelor de Crăciun din Colmar (25 noiembrie – 29 decembrie 2025):

Luni – Joi: 11:00 – 19:00

11:00 – 19:00 Vineri, Sâmbătă, Duminică: 10:00 – 20:00

10:00 – 20:00 Miercuri, 24 decembrie: 11:00 – 17:00

11:00 – 17:00 Joi, 25 decembrie (Crăciun): 10:00 – 19:00

10:00 – 19:00 Vineri, 26 decembrie: 10:00 – 20:00

Program special – Gourmet Market (Plateau sportif de la Montagne Verte):

Deschis zilnic: 11:00 – 22:00

11:00 – 22:00 Excepție 31 decembrie: se închide la 17:00

se închide la 17:00 Perioadă de funcționare: până la începutul lunii ianuarie 2026 (data exactă va fi confirmată de organizatori)

Acest sector oferă o experiență culinară completă, cu preparate locale și vin fiert, într-o atmosferă festivă și relaxată. Tot aici se află și roata panoramică, care rămâne funcțională în același interval extins.

Târgurile de Crăciun din România în 2025

România are o tradiție tot mai puternică de a organiza târguri de Crăciun în orașe mari, iar pentru 2025 câteva date deja confirmate sunt: