Sagrada Familia va găzdui o serie de evenimente dedicate arhitectului Gaudi. Lucrările se vor încheia în 2026

La Sagrada Familia este în construcție încă din anul 1882. Sursa foto: Getty Images

Un amplu program de spectacole de lumini, reprezentații și slujbe a fost planificat deja de autorităţile din Barcelona pentru a marca finalizarea Sagrada Familia și centenarul morții arhitectului Antoni Gaudí, a relatat The Independent. Unele evenimente vor avea loc în toamna aceasta. Monumentul inclus în patrimoniul mondial UNESCO va fi, în sfârșit, terminat anul viitor, la aproximativ 144 de ani după ce lucrările au început, în 1882. Odată cu finalizarea celor 18 turnuri, La Sagrada Família va deveni cea mai înaltă biserică catolică din lume.

Capodopera lui Antoni Gaudí era finalizată în proporție de doar 15% când arhitectul a murit, în 1926, conform sursei citate.

Pentru a marca încheierea construcţiei, Sagrada Família a programat o serie de evenimente între toamna anului 2025 și Crăciunul din 2026. Printre punctele de atracție se numără o expoziție cu fotografii de arhivă și o serie de concerte pentru copii.

Jurnaliştii de la publicaţia The Independent au scris că vor fi organizate și slujbe speciale, inclusiv una pe 10 iunie, în memoria centenarului morții lui Gaudí.

Pe 1 octombrie 2026, în fața catedralei vor avea loc spectacole variate, de la castellers (piramide umane) și dansatori de sardana, până la ansambluri de dansuri populare. De asemenea, Fanfara Municipală din Barcelona va susține un concert în aer liber.

În decembrie anul viitor, fațada Nașterii, proiectul original al lui Antoni Gaudí dedicat nașterii lui Iisus, va fi iluminată în culori, în timp ce în interior vor fi interpretate colinde catalane.

Programul de celebrare și comemorare a fost anunțat după ce Consiliul Gaudí, un organism consultativ al Ministerului Culturii din Catalonia, a decis ca 2026 să fie declarat "Anul Gaudí", pentru a face publicul mai conștient de opera unuia dintre cei mai universali arhitecți catalani.

Reprezentanții bisericii au transmis că "acest aniversar nu este doar un reper arhitectural, ci și o sărbătoare, o amintire și un omagiu colectiv".

Publicul este invitat la toate evenimentele, însă unele vor avea loc cu număr limitat de participanți. Programul complet poate fi consultat pe site-ul Sagrada Família.

