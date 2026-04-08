Schi în vacanța de Paște? La Bansko, stratul de zăpadă ajunge la trei metri, iar turiștii au reduceri la skipass-uri

Turiștii care aleg Bulgaria pentru vacanța de Paște pot schia la Bansko, unde pârtiile sunt pregătite, iar stratul de zăpadă din apropierea vârfului Todorka a ajuns la aproape trei metri, scrie Novinite.

Stațiunea va funcționa la capacitate maximă, cu toate pârtiile și instalațiile de transport pe cablu deschise, șo oferă condiții atât pentru schiori, cât și pentru snowboarderi, în ciuda faptului că este deja mijlocul primăverii.

Pârtiile sunt întreținute zilnic, iar stațiunea a introdus reduceri sezoniere pentru skipass-uri. Tariful pentru adulți scade de la 59 la 45 de euro, în timp ce studenții și pensionarii vor plăti 40 de euro, iar copiii 20 de euro.

Prețurile reduse vor fi valabile pe toată durata vacanței din aprilie, inclusiv în perioada Paștelui.

Sezonul de iarnă la Bansko este programat să continue până pe 12 aprilie, ceea ce face din stațiune una dintre puținele destinații din regiune unde se mai poate schia în această perioadă a anului. Turiștii au astfel ocazia să combine vremea însorită de primăvară cu pârtii mai puțin aglomerate din Munții Pirin.

Și alte stațiuni importante din Bulgaria își prelungesc sezonul. Boroveț va rămâne deschis până pe 12 aprilie, iar Pamporovo va menține deschisă zona principală de schi până la aceeași dată, deși domeniul Mechi Chal a fost deja închis.

În ceea ce privește vremea, meteorologii anunță o schimbare în zilele premergătoare Paștelui. Dacă începutul săptămânii aduce temperaturi relativ blânde, din 9 aprilie este așteptată o răcire a vremii, cu ploi în multe regiuni și chiar ninsori în zonele mai înalte și în nordul țării. În weekend, vremea va deveni mai rece și mai închisă, cu temperaturi nocturne apropiate de zero grade și maxime diurne, în general, între 5 și 10 grade Celsius, ușor mai ridicate în estul Bulgariei.