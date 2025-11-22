Târg de Crăciun la Buckingham? Turiștii s-au dus să-l vadă, dar au găsit doar bălți și porți încuiate. Despre ce a fost vorba, de fapt

Târg de Crăciun la Palatul Buckingham? Da, așa ar fi sunat anunțul în cazul unui nou eveniment de sărbători prea frumos pentru a fi adevărat. Imagini cu alei largi cu cabane din lemn, iluminat festiv, brazi de Crăciun și o atmosferă de "poveste de iarnă", toate în fața porților palatului regal, au început să circule pe rețelele sociale și au iscat entuziasm printre fanii Crăciunului și ai familiei regale. Totul s-a dovedit însă a fi o farsă generată de AI, scrie The Guardian.

La prima vedere, totul părea perfect. Fotografiile spectaculoase cu luminițe și zăpadă au captat atenția. Însă, la o privire mai atentă, au apărut întrebările: „De unde provin toate acele lumini?” „De unde zăpadă?”. Iar mai mulți vizitatori care au mers să verifice personal au descoperit o realitate total diferită: porți închise, garduri de securitate și bălți.

Se pare că imaginile cu un așa zis târg de Crăciun la Buckingham distribuite pe rețelele sociale erau generate de inteligența artificială. Multe dintre acestea au fost distribuite pe TikTok, Facebook și Instagram.

Royal Collection Trust a intervenit ca să clarifice situația și a transmis un comunicat oficial in care anunță că „nu va exista un târg de Crăciun la Palatul Buckingham”. În schimb, la magazinul de cadouri Royal Mews din apropiere, vizitatorii pot găsi suveniruri tematice regale și un mic stand care vinde băuturi calde. Aceasta este singura activitate de acest tip în zona respectivă.

Aceasta nu este prima farsă alimentată de inteligența artificială. În iulie, turiștii în vârstă au fost atrași de un videoclip cu o plimbare cu telecabina în Perak, Malaezia, care nu exista. De asemenea, compania de turism Amsterdam Experiences a raportat o creștere a cererilor pentru excursii către locații olandeze imaginare, precum mori de vânt de-a lungul unor canale pitorești sau câmpuri de lalele, pe care le-au văzut doar în imagini generate de AI.

Tot mai mulți turiști folosesc AI pentru a-și planifica vacanțele, dar acest lucru poate duce la capcane neplăcute. Există cazuri de persoane care au ajuns pe vârfuri de munte izolate în Japonia sau care au căutat o copie a Turnului Eiffel în Beijing, ghidați de imagini false sau nerealiste.

„Nu călători niciodată într-un loc fără să verifici dacă acesta există cu adevărat”, este recomandarea celor care au fost martori la aceste capcane AI. În prezent, 30% dintre turiștii internaționali recurg la servicii AI pentru planificarea vacanțelor, dar este esențial ca aceștia să fie conștienți de riscurile unor astfel de metode.