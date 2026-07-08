Taxele de drum în Grecia în 2026. Cât plătești pe autostrăzi și de ce nu ai nevoie de vinietă

Taxele de drum în Grecia în 2026 se plătesc pe traseu, la stațiile amplasate pe autostrăzi. Foto: hepta

Românii care pleacă în vacanță cu mașina trebuie să știe că taxele de drum în Grecia în 2026 se plătesc pe traseu, la stațiile amplasate pe autostrăzi. Grecia nu are o vinietă națională pentru autoturisme, așa cum au România sau Bulgaria. Costul depinde de punctul prin care intri în țară, de destinație, de ieșirile folosite și de tipul vehiculului.

Tarifele prezentate mai jos sunt cele aflate în vigoare în vara anului 2026 și se referă la autoturisme obișnuite.

Taxele de autostradă în Grecia în vara 2026

Cei mai mulți români care călătoresc prin Bulgaria intră în Grecia pe la Kulata-Promachonas. De aici, valoarea taxelor diferă în funcție de destinație. Nu există un tarif unic pentru întreaga țară: șoferii plătesc doar la stațiile prin care trec.

Din Promachonas spre Salonic și Halkidiki

Pe traseul de la granița cu Bulgaria spre Salonic se plătesc, de regulă, taxele de la Promachonas și Strymoniko, de câte 2,35 euro fiecare. În funcție de drumul ales în zona Salonicului, se poate adăuga și taxa de 0,65 euro de la stația Thessaloniki.

Astfel, pentru drumul de la Promachonas până în zona Salonicului sau spre Halkidiki, șoferii ar trebui să pună deoparte aproximativ 4,70-5,35 euro pe sens. După ieșirea spre principalele stațiuni din Halkidiki nu există o vinietă sau o taxă generală pentru peninsulă.

Spre Kavala și Thassos

Pentru Kavala și Thassos nu poate fi indicat un singur cost, deoarece există mai multe trasee dinspre Promachonas. Unii șoferi aleg drumul prin Serres și Drama, în timp ce alții merg pe autostradă, prin zona Salonicului.

Pe ruta de autostradă se pot adăuga, în funcție de traseu și de ieșirea folosită, taxele de la Analipsi, de 2,90 euro, Asprovalta, de 1,40 euro, Moustheni, de 2,65 euro, și Kavala, de 2,30 euro. La acestea se adaugă taxele achitate anterior, la intrarea dinspre Promachonas.

În cazul unei vacanțe în Thassos, suma depinde și de portul ales pentru feribot. Traseul către Keramoti nu este identic cu cel către portul Kavala, așa că este mai corect ca taxele să fie calculate după stabilirea rutei exacte.

Spre Riviera Olimpului

Pentru stațiuni precum Paralia Katerini și Olympic Beach, principalele taxe întâlnite dinspre Promachonas sunt cele de la Promachonas și Strymoniko, urmate, în funcție de rută, de Thessaloniki, Malgara și Kleidi.

În 2026, un autoturism plătește:

2,35 euro la Promachonas;

2,35 euro la Strymoniko;

0,65 euro la Thessaloniki, dacă traseul trece prin această stație;

1,15 euro la Malgara;

2,60 euro la Kleidi.

Pentru drumul de la Promachonas până în zona Katerini, taxele ajung, în general, la aproximativ 8,45-9,10 euro pe sens. Cei care continuă mai spre sud, către Nei Pori sau Platamonas, pot trece și prin stația Leptokarya, unde taxa principală este de 3,80 euro.

Din Promachonas până la Atena

Drumul de la granița cu Bulgaria până la Atena presupune traversarea unui număr mare de puncte de taxare. Sunt achitate separat taxele de pe axa Promachonas–Salonic, cele de pe autostrada A1 și cele de pe sectorul dintre Lamia și Atena.

Pentru un autoturism, costul total este de aproximativ 41-42 de euro pe sens, în funcție de traseul urmat în zona Salonicului și de ieșirea aleasă la apropierea de Atena. Dacă șoferul intră și pe Attiki Odos, centura cu taxă a Atenei, se mai plătesc 2,55 euro. Taxa se achită o singură dată, la intrarea pe autostradă, indiferent de distanța parcursă pe aceasta.

Spre Lefkada și Preveza

Românii care merg spre Lefkada sau Preveza folosesc, de obicei, Egnatia Odos până în apropiere de Ioannina, apoi continuă spre sud. În funcție de ieșirea aleasă, pot fi achitate și taxe pe un sector al Ionia Odos.

Pentru a ajunge în Lefkada dinspre Preveza, se traversează tunelul subacvatic Aktio-Preveza. Taxa pentru un autoturism este de 3 euro pe sens și se adaugă celorlalte taxe de pe traseu.

Spre Patras și Peloponez

Cei care merg din Atena spre Corint și Patras folosesc Olympia Odos. Dacă sunt traversate toate stațiile principale dintre Elefsina și Rio, taxele ajung la 13,80 euro pe sens pentru un autoturism.

Suma rezultă din taxele de la Elefsina, Isthmos, Kiato, Eleonas și Rio. Dacă este folosită și Attiki Odos pentru ieșirea din zona Atenei, se adaugă încă 2,55 euro.

Podul Rio-Antirrio nu trebuie inclus automat în calculul pentru traseul Atena-Patras. El este folosit în special de cei care vin dinspre Ioannina, Preveza sau vestul Greciei și vor să intre în Peloponez în zona Patras. O traversare a podului costă 15,90 euro pentru un autoturism.

Toate sumele de mai sus sunt valabile pentru autoturisme obișnuite. Autorulotele, microbuzele, autocarele și vehiculele cu remorci mai înalte pot fi încadrate într-o categorie mai scumpă. Limitele de înălțime nu sunt identice pe toate autostrăzile, motiv pentru care șoferii unor vehicule mai mari trebuie să verifice categoria stabilită de fiecare operator.

În Grecia nu există vinietă

În Grecia nu trebuie cumpărată o vinietă pentru o zi, o săptămână, o lună sau un an. Autoturismele sunt taxate la stațiile de pe autostrăzi, în funcție de sectoarele parcurse.

Șoferii nu trebuie să lipească un autocolant pe parbriz și nici să înregistreze numărul mașinii într-un sistem național de viniete înainte de a intra în țară. Taxele sunt achitate pe măsură ce sunt traversate punctele de taxare.

Pentru românii care ajung în Grecia prin Bulgaria este importantă o diferență: Grecia nu cere vinietă, dar Bulgaria cere vinietă electronică pentru autoturismele care folosesc rețeaua sa de drumuri cu taxă. Vinieta bulgărească trebuie cumpărată separat și nu acoperă taxele plătite ulterior în Grecia.

Costul unei călătorii în Grecia nu poate fi stabilit printr-o taxă unică. Un turist care rămâne în nordul țării va plăti mult mai puțin decât unul care merge până la Atena, Lefkada sau în Peloponez.

Unde se pot plăti taxele de drum

Taxele se plătesc direct la stațiile de pe autostradă. În funcție de operator și de banda aleasă, șoferii pot folosi:

numerar, în euro;

card bancar de debit sau de credit;

automatele de plată;

un dispozitiv electronic de tip e-PASS.

Pe Egnatia Odos sunt acceptate plata în numerar, plata cu cardul și EgnatiaPass. Nea Odos permite plata la casier cu numerar sau card, la automate ori prin Fast Pass. Pe Olympia Odos sunt disponibile plata la casier și plata la automat, inclusiv cu cardul.

La stațiile laterale de pe Olympia Odos și pe sectorul Patras-Pyrgos nu există casieri. Plata se face la automate sau prin sistemul electronic, motiv pentru care șoferii trebuie să urmărească indicatoarele de deasupra benzilor.

Dispozitivele electronice emise de operatorii greci sunt interoperabile. Un transponder emis pentru o anumită autostradă poate fi folosit și pe alte rețele din Grecia, însă reducerile comerciale se aplică, de regulă, numai pe rețeaua operatorului care a emis dispozitivul.

Pentru o singură vacanță, plata cu numerar sau cu cardul rămâne varianta cea mai simplă. Este util ca șoferii să aibă și o sumă mică în numerar și să verifice simbolurile afișate deasupra fiecărei benzi, deoarece unele sunt rezervate exclusiv abonaților e-PASS.

Tarifele pot fi modificate de operatori. Înainte de plecare, costul trebuie verificat în funcție de traseul exact, destinație și categoria vehiculului.