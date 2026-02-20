Thailanda ar putea reduce perioada de ședere fără viză, după ce localnicii s-au plâns că unii străini au activităţi ilegale

Thailanda ar putea reduce perioada de ședere fără viză. Sursa foto: Profimedia Images

Guvernul interimar al Thailandei are în vedere o reducere a perioadei de ședere fără viză de 60 de zile, în urma numeroaselor plângeri din partea localnicilor, conform cărora străinii au profitat de sistem pentru a se angaja în activități ilegale sau pentru a exploata rezidenții, informează Bangkokpost.

Operatorii din Phuket au criticat, de asemenea, cerința unei investiții minime de 3 milioane de baht (82.000 de euro) în imobiliare pentru a califica un străin pentru o viză de lungă ședere. Aceștia spun că suma este prea mică și ar putea atrage vizitatori „necalitativi” care s-ar putea angaja în activități ilegale, precum și ar putea crește prețurile proprietăților.

Au vrut să promoveze turismul

Programul de ședere fără vize, care permite străinilor din 93 de țări să stea în Thailanda până la 60 de zile, a început la mijlocul anului 2024, ca parte a eforturilor de stimulare a turismului.

Perioada de 60 de zile ar putea fi prea lungă, deoarece majoritatea vizitatorilor stau în medie doar 15-30 de zile, a declarat ministrul de Externe, Sihasak Phuangketkeow.

Pe fondul îngrijorărilor legate de criminalitate, el a spus că măsura trebuie să fie însoțită de garanții de securitate.

Trebuie menținut un echilibru între stimularea turismului și asigurarea siguranței publice pentru a proteja țara pe termen lung, a spus ministrul de Externe, Sihasak Phuangketkeow.

Potrivit Ministerului Turismului și Sportului din Thailanda, operatorii turistici au propus anul trecut o modificare a legii, iar ministerul a fost de acord că scurtarea perioadei de ședere nu va afecta turismul.