Turiştii nu mai cumpără vacanţe în avans, ci doar "last-minute". Cât costă trei zile de cazare de Paște, la hotelurile din România

Turiștii nu mai cumpără vacanţe în avans, ci doar "last-minute" pentru acest Paște, din cauza incertitudinii internaţionale, a scăderea valorii voucherelor de vacanţă şi a faptului că e mai rece, sărbătoarea fiind mai devreme în acest an, a declarat, pentru Agerpres, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.



"Anul acesta, Paştele este foarte devreme, pentru că 12 aprilie nu seamănă cu 1 mai, anul trecut. Dacă vremea este frumoasă şi este mai cald, apetitul pentru vacanţe este mai sporit, mai ales în zona de litoral, în Delta Dunării sau în anumite oraşe, sau chiar la munte.

În plus, incertitudinea internaţională i-a făcut pe unii să-şi schimbe destinaţiile externe de Paşte în zone apropiate din Europa, precum Spania, Franţa, Italia.

Tot mai mulţi oameni schimbă Orientul Îndepărtat şi Mijlociu cu destinaţiile din America de Sud, Peru fiind la mare căutare", a spus Voican.

Potrivit acestuia, în ţara noastră, scăderea valorii voucherelor de vacanţă de la 1.600 lei în 2024 la 800 lei în 2025 şi 2026 are un impact semnificativ asupra vacanţelor de anul acesta de Paşte.

"Este un stimulent care a scăzut ca putere pentru că şi decontarea voucherelor de vacanţă a scăzut cu 52%, pe ianuarie şi februarie. Deci, n-au mai fost în stoc vouchere de valoare mai mare. S-a schimbat, drept urmare, şi obiceiul de a achita vacanţe cu vouchere, pentru că lumea dădea un avans, cu mult timp înainte, ca să prindă reducerile la programul 'Înscrieri timpuri'. După ce s-a declanşat şi războiul, se constată că sunt mai puţine vouchere în ţară şi s-a schimbat obiceiul de cumpărare a vacanţelor, transformându-se din 'first-minute' în 'last-minute' ", a explicat vicepreşedintele ANAT apetitul tot mai scăzut pentru vacanţe al românilor.



El a remarcat, însă, o creştere a segmentului de incoming, prin aducerea a cât mai mulţi străini în România.



"Am văzut, în prima parte a anului, o creştere de 7% a sosirilor străinilor în România, trend care se va păstra. România este o ţară sigură, în Schengen, în UE, deci oamenii vor 'migra' încet-încet din Europa şi spre România. Nu o vor face, însă, într-un ritm foarte ridicat pentru că România nu are încă o strategie simplă, clară, de promovare internaţională. Anul acesta, bugetul de promovare este mai mare, undeva la 4,5 milioane de euro şi poate vom vedea beneficii la turismul de incoming în 2027-2028, pentru că acesta nu se întâmplă de pe azi pe mâine, niciodată!", a adăugat Adrian Voican.



Acesta a precizat că, în perioada Sărbătorilor Pascale gradul de rezervare turistică în ţară, la nivelul ţării, în medie, de 70%.



"Avem un grad de ocupare spre 70% cam în toată ţara, cu excepţii. Sunt şi locuri unde rezervările sunt mai puţine, sunt şi locuri unde s-a rezervat 100%, dar în principiu sunt oferte de last-minute pentru Paşte şi cu reduceri de 10-20% faţă de preţul standard.

La unităţi de trei stele, pentru trei nopţi, preţurile sunt de la 700-900 de lei, redus de la 1.100-1.200 de lei.

La hoteluri de patru stele cu program complet, eventual în staţiuni balneare, cu acces la SPA, ape termale şi cu activităţi pentru copii sau mese festive, preţurile pot ajunge la 3.500-4.200 de lei.

La hoteluri de cinci stele sunt şi peste 5.000 lei pentru un pachet de trei nopţi. Mă refer la cele mai căutate staţiuni, cele mai populare, care vizează tradiţiile: Bucovina, Maramureş, Sibiu, Valea Prahovei, în zona rurală, iar cele din zona premium, în staţiunile balneare Băile Felix, Călimăneşti-Căciulata, Băile Herculane şi alte destinaţii de genul acesta", a menţionat Adrian Voican.



Vicepreşedintele ANAT a subliniat că, anul acesta, sunt la mare căutare şi localităţile unde se organizează târguri de Paşte.



"La Craiova a devenit tradiţional Târgul de Paşte din Parcul Romanescu, unul dintre cele mai mari parcuri din Europa de Sud-Est. A avut un succes fulminant la Târgul de Crăciun şi e replicat acum şi la Paşte. Şi în toate oraşele tradiţionale, cu centru vechi, pietonale, se organizează festivaluri sau târguri de Paşte pentru că oamenii sunt interesaţi să viziteze. Deci, există şi city-break în România! În ultimii patru-cinci ani, aceasta a crescut ca şi segment turistic", a adăugat Voican.



Potrivit lui Voican, Valea Prahovei rămâne în continuare destinaţia de top pentru vacanţe la munte de Sărbătorile Pascale.





