Un expert în securitate explică de ce e bine să-ți zgârii valiza înainte de zbor

Aproape unul din 20 de bagaje este pierdut sau furat la nivel global. Foto: Getty Images

Dacă vrei să eviți neplăcerile cauzate de furtul bagajelor în vacanță, ar fi bine să fii atent nu doar la ce pui în valiză, ci și la cum arată aceasta. Potrivit unui expert în securitate, mulți turiști fac o greșeală banală care îi transformă, fără să știe, în ținte ușoare pentru hoți, scrie Express.

Avertismentul vine în contextul în care, potrivit datelor din industria aviatică, aproape unul din 20 de bagaje este pierdut sau furat la nivel global.

Joseph Barton, expert în securitate și fondator al AdleyBarton.com, spune că problema nu este conținutul bagajului, ci aspectul exterior.

„Regula de bază este să te integrezi. În momentul în care tu sau lucrurile tale ies în evidență, devii o țintă. Chiar dacă ai o valiză contrafăcută, care nu valorează mult, hoții cunosc prețurile. Dacă mergi cu o valiză care pare să coste 1.000 de lire, ei vor presupune automat că hainele din interior sunt de firmă și ușor de revândut”, explică Barton.

Mulți călători cred că o valiză scumpă oferă mai multă siguranță. Deși este adevărat că rezistă mai bine la manipularea dură din aeroporturi, în spațiile publice aceste bagaje pot avea efectul opus: atrag atenția nedorită.

Și nu doar brandurile de lux sunt o problemă. Culorile foarte vii, carcasele rigide lucioase și seturile perfect asortate sunt elemente care sar imediat în ochi.

„Oamenii aleg valize colorate ca să le recunoască mai ușor la sosire, dar asta le face și mai ușor de urmărit de către hoți”, avertizează expertul.

În mod surprinzător, nici valizele care arată noi nu sunt o alegere inspirată. Potrivit lui Barton, acestea pot transmite ideea că proprietarul este un turist neexperimentat, care și-a cumpărat lucruri noi special pentru vacanță, un semn clar, în ochii hoților, că bagajul merită verificat.

Pe de altă parte, o valiză vizibil uzată poate avea efectul invers, sugerând că nu conține nimic valoros. De aceea, dacă ai un bagaj nou și nu vrei să atragi atenția, specialistul recomandă un truc simplu: fă-l să pară folosit.

„Valizele sunt făcute să reziste, așa că nu e nicio problemă dacă se zgârie puțin. Poți, de exemplu, să freci ușor roțile sau baza de asfalt și apoi să le ștergi. Va arăta folosit, nu nou-nouț”, spune Barton.