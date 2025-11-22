Un oraș european aglomerat interzice terasele pe zeci de străzi și în piețe istorice. E chiar unul din preferatele turiștilor români

Piazza della Repubblica, Florența Italia. Sursa foto: Hepta

Locuitorii Florenței spun că mâncatul în aer liber este deranjant și inestetic și au cerut autorităților să îl interzică. Consiliul orașului a ascultat aceste plângeri și a răspuns anunțând că, începând de anul viitor, luarea mesei în aer liber va fi interzisă pe 50 de străzi și în piețe istorice. Alte 70 de zone vor fi supuse unor reglementări mai stricte, precum limite privind gărdulețele și umbrelele, relatează Time out, citând The Times.

Nimeni nu pare prea mulțumit de rezultat. Localnicii care au făcut inițial plângerile spun că măsura nu merge suficient de departe pentru a preveni formarea unor labirinturi de mese pe străzile aglomerate, iar afacerile sunt îngrijorate că aceste restricții ar putea îndepărta potențialii clienți și ar putea afecta industria ospitalității.

O restauratoare din Florența a declarat chiar pentru The Times că mesele în aer liber sunt „fundamentale” pentru succesul afacerii ei și al multor alte trattorii.

Experții din industrie sunt îngrijorați că mutarea la interior va afecta cel mai mult restaurantele autentice, deținute local, împingând turiștii către soluții rapide și ieftine și reducând și mai mult marjele de profit deja mici.

Unde va fi interzisă luarea mesei în aer liber în Florența?

Localnicii, însă, nu cred acest lucru. În cadrul unei consultări privind amplasarea meselor în aer liber, rezidenții le-au spus oficialilor orașului că străzile lor au devenit „un traseu cu obstacole”; fiind nevoiți să se strecoare printre mese, meniuri și garduri pentru a ajunge oriunde.

Șeful departamentului de turism din Florența, Jacopo Vicini, a spus că limitarea meselor în aer liber ar „proteja spațiile publice și patrimoniul florentin” și ar face orașul mai locuibil pentru rezidenți.

Interdicția va viza siturile istorice și străzile foarte înguste. Locuri emblematice precum Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio și Piazzale degli Uffizi vor fi incluse.

În zonele unde masa în aer liber nu va fi interzisă, afacerile ar putea fi obligate să îndepărteze gardurile sau barierele mari dintre mese, precum și acoperirile pentru vreme rea și umbrelele.

Soarta celor mai mari piețe ale orașului, precum Piazza della Signoria, Santa Maria Novella, Pitti și Repubblica, nu a fost încă stabilită, dar o decizie ar trebui luată înainte de sfârșitul anului.