Un oraș european tocmai a interzis accesul turiștilor cu mașina în centrul istoric pe timpul verii: Amenzi pentru cei care nu țin cont

2 minute de citit Publicat la 18:11 01 Iul 2026 Modificat la 18:11 01 Iul 2026

Centrul istoric al orașului austriac Salzburg este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Orașul Salzburg din Austria a început să aplice o interdicție de vară care le interzice turiștilor să intre cu mașina în centrul istoric, adoptând o măsură inspirată de alte orașe europene sufocate de trafic și afectate de supraturism, potrivit The Guardian.

Autoritățile din al patrulea cel mai mare oraș al Austriei estimează că restricțiile, aplicate în lunile iulie și august sub sloganul „Mai puțin trafic, mai mult oraș”, vor reduce cu aproximativ 1.000 numărul de vehicule care intră zilnic în centrul orașului.

Ca parte a campaniei de reducere a aglomerației, parcările de tip park & ride oferă un bilet de o zi, valabil pentru cinci persoane și care include transportul cu mijloacele de transport public, la prețul de 7,50 euro.

Ce turiști sunt vizați de noua interdicție

„Nu vrem să mai avem situații de trafic haotic, așa cum s-a întâmplat anul trecut”, a declarat primarul Bernhard Auinger, când a anunțat măsura în luna mai.

„Interdicția îi vizează pe turiștii care vin doar pentru o zi și călătoresc cu mașina din zone mai îndepărtate. Pentru mine este important ca locuitorii din centrul orașului Salzburg și traficul legat de activitatea economică să nu fie afectați”, a explicat edilul.

Auinger consideră că și turiștii vor avea de câștigat de pe urma noii politici, aceștia fiind atrași în Salzburg de obiective precum casa natală a lui Mozart sau catedrala barocă din secolul al XVII-lea.

„Cu siguranță este mult mai bine decât să petreci ore întregi blocat în trafic. În plus, viața devine mult mai ușoară și pentru oamenii care locuiesc și muncesc în orașul Salzburg”, a adăugat primarul.

Ce amenzi riscă turiștii

Edilul a precizat că numărul tot mai mare de plângeri din partea locuitorilor privind traficul din timpul verii a determinat administrația locală să ia această decizie.

„Practic, le-am permis turiștilor să intre cu mașina în sufrageria noastră”, a declarat el pentru publicația online Salzburg24.

Polițiștii aflați în patrulare vor aplica amenzi de până la 80 de euro șoferilor cu numere de înmatriculare din afara regiunii Salzburg care intră în centrul vechi, în perimetrul din jurul podului Staatsbrücke, care traversează râul Salzach.

Există însă mai multe excepții. Restricțiile nu se aplică navetiștilor, vehiculelor de aprovizionare, taxiurilor, mașinilor închiriate, persoanelor cu dizabilități și turiștilor care au o rezervare confirmată la un hotel aflat în zona restricționată.

De asemenea, sunt exceptați și șoferii germani din regiunile învecinate Berchtesgaden și Bad Reichenhall, din landul Bavaria.

Centrul istoric din Salzburg este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO

Heidi Strobl, reprezentantă a organizației locale de turism, a declarat că măsura adoptată de Consiliul Local în luna mai este inspirată din sistemele de zone cu trafic limitat (zona a traffico limitato) existente în orașe italiene precum Roma, Florența și Pisa, precum și din interdicția similară introdusă în Dubrovnik, Croația, după ce acestea au fost invadate de mașinile turiștilor în sezonul estival.

Salzburg, al cărui centru istoric este inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO, are puțin peste 158.000 de locuitori, însă înregistrează anual peste 3 milioane de înnoptări.

Anul trecut, celebrarea a 60 de ani de la lansarea filmului „Sunetul muzicii” (The Sound of Music), producție clasică filmată în regiunea Salzburg, a generat un nou val de turiști, amplificând și mai mult presiunea asupra orașului.