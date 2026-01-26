Un sat vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO. Oamenii sunt exasperații de turiștii care se uită prin geam în casele lor

Satul Vlkolínec, din Slovacia, ar vrea să fie exclus din Patrimoniul Mondial UNESCO FOTO: Getty Images

Includerea în patrimoniul mondial UNESCO este considerată o onoare unică, care este acordată doar celor mai remarcabile mărturii ale istoriei omenirii. Însă un sat mic din Slovacia ar vrea acum să renunțe la această onoare și dacă acest lucru ar sta în puterea locuitorilor din Vlkolínec, s-ar renunța imediat la statutul de patrimoniu mondial UNESCO.

Vlkolínec, un mic sat din Carpații Slovaciei, este recunoscut de peste 30 de ani ca patrimoniu mondial UNESCO. Cele 43 de case tradiționale, din lemn, fac din el unul dintre ultimele sate de acest tip din regiune. UNESCO îl descrie drept „o așezare medievală remarcabil de bine păstrată, cu arhitectura tipică regiunilor de deal și munte”.

Dar pentru locuitorii rămași, titlul de patrimoniu mondial a devenit mai degrabă o povară. Ei se plâng că satul s-a transformat într-un „muzeu în aer liber mort”, invadat zilnic de turiști curioși care le intră în grădini și se uită prin ferestre în casele lor, potrivit Bild.

În plus, regulile stricte legate de păstrarea statutului le limitează viața cotidiană: nu mai pot crește animale sau lucra câmpurile, iar cei aproximativ 100.000 de turiști anual le fac viața aproape imposibilă.

Locuitorii vor acum să renunțe la titlu, dar ștergerea satului de pe lista UNESCO este puțin probabilă, fiind nevoie de aprobarea atât a organizației, cât și a guvernului slovac.