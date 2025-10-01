Un secretar de stat spune că nu a fost niciodată în Bulgaria și că "e foarte supărat" că românii preferă să meargă acolo în vacanță

"Eu, ca cetăţean în primul rând, sunt foarte supărat când aud că românii preferă să meargă la bulgari în vacanţă. Eu nu am mers niciodată în Bulgaria. Mie îmi place în România şi înţeleg că această creştere a turismului aduce, totodată, venituri suplimentare la bugetul de stat. Ne dorim ca până în 2026 să digitalizăm sistemul, astfel încât să existe o bază de date completă şi actualizată pentru turismul românesc. Am înţeles situaţia şi eforturile industriei şi îmi exprim speranţa ca TVA nu va creşte. Investitorii au nevoie de stabilitate", a menţionat Gâdei, citat într-un comunicat al Federaţiei Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România (FPIOR).

În ceea ce priveşte strategiile de promovare, demnitarul a transmis că nu este de acord cu metodele aplicate până acum şi susţine că o altă abordare poate prezenta România într-o lumină atractivă pentru turişti.

Potrivit FPIOR), oficialul a anunţat că, în perioada următoare, Ministerul Economiei va veni cu termene clare şi acţiuni concrete pentru implementarea acestor măsuri, cu scopul nu doar de consolidare a industriei locale de turism, ci şi de creştere a atractivităţii României ca destinaţie internă şi internaţională.

La rândul său, Cătălin Mahu, reprezentant FPIOR, a subliniat că sectorul HoReCa din România, cu aproximativ 40.000 de restaurante la nivel naţional, poate deveni un motor economic major, iar prin sprijin guvernamental şi promovare eficientă, ar putea atrage şi susţine investiţii din partea altor instituţii publice.

"Sectorul, cu aproximativ 40.000 de restaurante la nivel naţional, poate deveni un motor economic major, iar prin sprijin guvernamental şi promovare eficientă, poate atrage şi susţine investiţii din partea altor instituţii publice. Ministerul Economiei ar putea deveni unul dintre cele mai puternice ministere din România, dacă reuşim să conectăm digitalizarea cu susţinerea industriei ospitalităţii", a spus Mahu.

Conform datelor oficiale, la ora actuală, industria ospitalităţii şi turismului din România cuprinde peste 35.000 de companii, susţine mai mult de 400.000 de locuri de muncă directe şi indirecte şi contribuie cu peste 5% la PIB.

FPIOR este cea mai mare organizaţie naţională din domeniu, ce reuneşte peste 1000 de companii şi reprezintă 24 de judeţe ale ţării, plus Municipiul Bucureşti, 29 de patronate şi mai mult de 26.000 de angajaţi.