Una din casele romane antice, conservate cel mai bine, va fi deschisă publicului, dar vizitele vor fi cu totul altfel decât te aștepți

Casa Grifonilor se deschide publicului pentru prima dată, dar poate fi vizitată doar printr-un tur transmis în direct. FOTO: Profimedia Images

Una dintre cele mai bine păstrate locuințe din Roma antică de pe Dealul Palatin se deschide publicului pentru prima dată, dar poate fi vizitată doar printr-un tur transmis în direct, care permite accesul „de la distanță” la frescele și mozaicurile subterane, scrie AP News.

Casa Grifonilor a fost descoperită în timpul săpăturilor de la începutul secolului al XX-lea pe Dealul Palatin, colina înverzită care se ridică deasupra Forumului Roman și care domină și astăzi priveliștile Romei centrale prin impunătoarele sale ruine din cărămidă roșie.

Colina, situată chiar lângă Colosseum, a găzduit temple și reședințe ale unor cetățeni de frunte în perioada Republicii Romane, datată în mod tradițional între 509 î.Hr. și 27 î.Hr. Ulterior, în timpul Imperiului Roman, a devenit cartierul aristocratic, când au fost ridicate palate noi deasupra vechilor case.

FOTO: Profimedia Images

Casa Grifonilor este una dintre aceste locuințe mai vechi, din epoca republicană, și a rămas ascunsă lumii, sub pământ, după ce împăratul Domițian și-a construit palatul deasupra ei, în secolul I d.Hr.

Acum, pentru prima dată, publicul larg poate vizita virtual Casa Grifonilor și frescele sale recent restaurate, inclusiv decorul care a dat numele clădirii: o frescă într-o lunetă arcuită, cu doi grifoni, creaturile mitologice jumătate vultur, jumătate leu.

Însă, vizitatorii nu vor putea intra în încăperile casei, unde se poate ajunge doar folosind o scară subterană periculos de abruptă. În schimb, rămași la suprafață, turiștii vor putea urmări un ghid care va coborî și va intra din cameră în cameră și va filma în direct în timp ce explică ce vede.

Astfel, datorită turului live, vizitatorii pot să vadă casa care altfel, din cauza locației și poziționării sale, ar fi altfel inaccesibilă. În același timp, limitarea numărului de persoane aflate în încăperi protejează frescele delicate de umiditatea excesivă și de creșterea nivelului de dioxid de carbon.

FOTO: Profimedia Images

Coordonatoarea proiectului, Federica Rinaldi, a spus că arheologii nu știu foarte multe despre familia care a locuit aici, dar că e clar că era una înstărită. Decorurile amintesc de unele dintre elegantele case ale epocii din Pompei: frescele includ imitații de marmură în culori bogate, iar podelele sunt acoperite cu mozaicuri cu cuburi tridimensionale.

Începând cu 3 martie, tururile transmise în direct vor avea loc săptămânal, marțea, unul în italiană și unul în engleză.

Grupurile sunt limitate la aproximativ 12 persoane care au nevoie de rezervare și vor plăti un bilet suplimentar față de taxa obișnuită de intrare pentru Colosseum - Dealul Palatin.

Restaurarea Casei Grifonilor este unul dintre cele 10 proiecte finanțate de Uniunea Europeană în parcul arheologic și face parte dintr-un efort de a orienta turiștii și spre alte obiective decât cele care sunt considerate „obligatoriu de văzut”, Colosseumul și Forumul, care sunt adesea copleșite de vizitatori. „Este o ocazie excelentă de a valorifica întregul teritoriu al parcului”, a declarat directorul parcului, Simone Quilici.