Unul din secretele cel mai bine păstrate din Europa e un oraș spaniol. Nu e aglomerat și atrage cu o catedrală impresionantă și tapas

Cei care aleg să iasă din traseele turistice obișnuite și ajung la León descoperă un oraș pietonal, încărcat de istorie, farmec și delicii culinare. FOTO Getty Images

Când vine vorba despre Spania, cele mai multe imagini care ne vin în minte sunt legate de marile sale orașe: piețele însorite din Madrid, grădinile din Barcelona sau atmosfera de petrecere continuă din Sevilla. Însă cei care aleg să iasă din traseele turistice obișnuite și ajung la León descoperă un oraș pietonal, încărcat de istorie, farmec și delicii culinare, toate acestea fără aglomerația specifică altor destinații populare.

Situat în nord-vestul Spaniei, în regiunea Castilla y León, orașul a fost fondat în anul 29 î.Hr. ca tabără militară romană. Astăzi, cu o populație de peste 124.000 de locuitori, León este un adevărat tezaur cultural. Spre deosebire de alte orașe spaniole care atrag milioane de turiști anual, León rămâne în afara radarului turistic, cu mai puțin de un milion de vizitatori pe an, un detaliu care îi sporește farmecul, scrie islands.com.

Aici, vizitatorii se pot pierde pe străduțele înguste și pietruite, ajungând în doar câteva minute de la o catedrală impunătoare la o piață animată. Apoi se pot opri într-un bar tradițional de tapas. La León, gusturile locale și arhitectura istorică se împletesc la fiecare colț de stradă, transformând orașul într-una dintre cele mai bine păstrate destinații secrete din Europa.

La secole după ce a fost întemeiat ca tabără romană, León a devenit un important regat medieval spaniol, înainte de a se uni cu Regatul Castiliei. În prezent, orașul reprezintă o oprire esențială pe Camino de Santiago, renumitul traseu de pelerinaj european, adesea comparat cu Appalachian Trail din Statele Unite.

Zidurile romane și „Casa Luminii”

Cei care vizitează León ar trebui să înceapă explorarea cu zidurile romane ale orașului. Construite din piatră și mortar, porțiuni importante ale acestora conturează și astăzi vechiul perimetru al orașului. Pe parcursul traseului, turiștii vor descoperi una dintre cele mai impresionante atracții: Catedrala Santa María de León, cunoscută și sub numele de „Casa Luminii”. Această capodoperă gotică, finalizată în anul 1301, are aproape 30 de metri înălțime și o fațadă ornamentată cu sfinți și apostoli sculptați.

Cea mai spectaculoasă parte se află însă în interior: aproximativ 20.000 de metri pătrați de vitralii, realizate între secolele al XIII-lea și al XVIII-lea, colorează lumina care pătrunde în catedrală în anumite momente ale zilei.

La doar șase minute de mers pe jos se află o comoară și mai veche: Bazilica San Isidoro de León, ridicată pe locul unui templu roman. Vizitatorii care intră pot admira fresce vechi de peste o mie de ani în Panteonul Regal, locul de odihnă al regilor, reginelor și nobililor din León.

La câțiva pași de bazilică, cartierul Barrio Húmedo prinde viață odată cu apusul soarelui. Râsete și conversații se aud din taverne vechi de secole, unde o altă tradiție spaniolă își face simțită prezența: turul barurilor de tapas. Mâncarea este un mod de viață în cultura spaniolă, iar în León acest spirit se păstrează viu în localurile animate.

Barrio Húmedo este renumit pentru restaurantele și barurile sale care servesc aceste gustări tipice. Fiecare băutură comandată vine însoțită de o tapa gratuită, plină de savoare locală – de la sângerete și coadă de vită, la icre și mezeluri tradiționale. Deși meniurile sunt în mare parte bazate pe carne și pește, barmanii pot oferi și variante vegetariene la cerere. Câteva expresii de bază în spaniolă pot fi de mare ajutor în acest sens.

Cum ajungi la León

Pentru cei dornici să descopere farmecul, istoria și gastronomia orașului, Aeroportul León se află la doar 20 de minute de centrul orașului și oferă o selecție limitată de zboruri interne și internaționale. Călătorii din străinătate pot zbura în schimb pe Aeroportul Adolfo Suárez Madrid–Barajas și apoi pot lua un tren panoramic de aproximativ trei ore până în León.

Cu farmecul său istoric, atmosfera relaxată și cultura culinară autentică, León rămâne una dintre comorile ascunse ale Europei, un loc unde istoria, arhitectura și gastronomia se întâlnesc într-o experiență spaniolă autentică, departe de mulțimile turistice.