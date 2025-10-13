Vacanțe printre morminte: noul trend bizar din turism. Care sunt "cele mai frumoase cimitire de vizitat în Europa"

Greyfriars Kirkyard din Edinburgh, Scoţia, este considerat unul dintre cele mai frumoase cimitire din Europa. Sursa foto: Getty Images

Un număr tot mai mare de oameni se revoltă împotriva turismului convenţional, cel cunoscut drept "de bifat pe listă" alegând să renunțe la obiectivele populare în favoarea unei vizite la cimitir, a relatat Euronews. Astfel, au apărut vacanţele printre morminte. Greyfriars Kirkyard din Edinburgh și Tower Hamlets din Londra se numără printre cele mai frumoase cimitire de vizitat în Europa.

Vacanțe în cimitir: noul trend bizar al turiștilor pasionați de moarte

Cimitirele ar putea deveni cea mai nouă tendință de călătorie care se răspândește în Europa, întrucât turiștii caută să aducă un strop de inedit în itinerariul lor obișnuit, plin de muzee și cafenele celebre pe TikTok.

Poate suna macabru și puțin înfricoșător, dar pentru persoanele pasionate de cimitire și epitafuri plimbarea printre pietrele funerare oferă o perspectivă unică asupra culturii și istoriei unei țări.

Chiar și experții în turism recunosc popularitatea tot mai mare a turismului funerar, argumentând că acesta oferă o șansă rară de a "te revolta împotriva turismului de bifat pe listă", într-o perioadă în care supraturismul afectează o mare parte din continent.

Turismul funerar: care este atracția?

"Cimitirele nu sunt locuri înfricoșătoare sau morbide", a spus cineastul Jono Namara, care a vizitat sute de locuri de înmormântare din Europa.

Crescut cu o fascinație pentru tot ce ține de istorie și gotic, Jono Namara și-a transformat pasiunea morbidă într-o serie pe rețelele de socializare, documentând modul în care morții continuă să modeleze lumea celor vii prin "monumentele și misterele", pe care le lasă în urmă.

Printre locurile sale preferate se numără Magnificent Seven din Londra – unde sunt îngropați figuri notabile precum Karl Marx, Emmeline Pankhurst și Sir Henry Tate – Père Lachaise din Paris, locul de odihnă al lui Oscar Wilde, Jim Morrison și Édith Piaf, și Laeken din Bruxelles.

"Următorul pe lista mea este Zentralfriedhof din Viena, unde compozitorii și poeții își împart odihna veșnică", a mai spus Jono Namara pentru Euronews Travel.

Descriind cimitirele drept "muzee în aer liber", modelate de artă, arhitectură și credință, Namara consideră că aceste locuri oferă combinația perfectă de cultură, liniște și curiozitate.

O pauză de la aglomerație și de la "clișee"

Într-un an în care nivelurile record de turism afectează puternic țări europene precum Spania și Grecia, o astfel de combinație poate părea greu de găsit.

Este unul dintre principalele motive pentru care turismul funerar „prinde viaţă” — şi pentru care poate spune povestea unui oraş "fără aglomeraţie şi fără clișee".

"Cimitirele sunt de obicei ascunse în cartiere autentice, departe de autocare turistice şi magazinele de suveniruri. Căutându-le, ajungi să te plimbi prin ţesutul zilnic al unui loc. Vezi cum o cultură îşi aminteşte morţii şi, făcând asta, înţelegi cum alege să trăiască", a mai adaugat Namara.

Cele mai frumoase cimitire de vizitat în Europa

Dr. Dan O’Brien este, de asemenea, un pasionat al cimitirelor şi lucrează ca istoric al morţii la Universitatea din Bath, în Marea Britanie. Atras de lumea locurilor de înmormântare datorită pasiunii pentru plimbări şi interesului pentru istorie, O’Brien a început să exploreze astfel de situri între întâlnirile de serviciu.

Acum, spune dr. Dan O’Brien, descoperirea de noi cimitire a devenit "destul de adictivă", iar el a dezvoltat o pasiune aparte pentru identificarea memento mori de pe pietrele funerare (cranii şi oase care simbolizează inevitabilitatea morţii).

Printre locurile sale preferate se numără Greyfriars Kirkyard din Edinburgh și Tower Hamlets din Londra, precum și Key Hill și Warstone Lane din Birmingham. Specialistul a mai menţionat în timpul declaraţiilor că multe dintre aceste locuri se află în apropierea unora dintre cele mai populare atracții din Europa, dar oferă un moment de liniște, departe de aglomerație.

"Aș menționa în mod special cimitirul San Michele din Veneția, un cimitir funcțional situat pe o insulă – este un loc liniștit și pașnic, aproape de zonele turistice aglomerate, perfect pentru o plimbare sau o clipă de relaxare. Și micul cimitir pentru animale din Parade Gardens, în Bath, este o adevărată bijuterie, ascuns chiar în inima orașului!", a precizat el, conform sursei citate.

Următoarele pe lista lui de dorințe sunt cimitirele istorice din jurul orașului New Orleans, în special St. Louis No.1, cel mai vechi din zonă.

"O revoltă împotriva turismului de bifat pe listă"

Mulți turiști pot simți încă un oarecare disconfort la ideea de a vizita un cimitir, însă pentru cei suficient de curajoși să încerce, experiența le poate dezvălui o pasiune nouă.

Catherine Warrilow, expertă în strategie de branduri turistice la The Plot, afirmă că tot mai mulți oameni aleg astăzi "călătorii de descoperire personală", dorind să se reconecteze cu poveștile oamenilor.