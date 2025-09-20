Veneția reintroduce taxa pentru turiști. Când vor trebui vizitatorii să plătească

2 minute de citit Publicat la 15:33 20 Sep 2025 Modificat la 15:33 20 Sep 2025

În 2026, turiștii de o zi vor fi obligați să plătească taxa de acces. Foto: Getty Images

În 2026, turiștii de o zi vor fi obligați să plătească taxa de acces de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.

Consiliul local al Veneției a confirmat că taxa, introdusă în vara lui 2024, va fi aplicată din nou în 2026, potrivit Euronews.

Anul viitor, numărul de zile în care taxa va fi percepută crește la 60, față de 54 în 2025.

Măsura are ca scop limitarea turismului de tip „hit and run” - vizite scurte, concentrate în perioadele aglomerate - care copleșește orașul în lunile de vârf și aduce beneficii reduse pentru locuitori.

Totuși, cifrele de anul acesta arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar ușor față de anul trecut. În zilele de vârf, Veneția a atras aproape 25.000 de turiști - echivalentul a jumătate din populația rezidentă a orașului.

Taxa pentru turiștii de o zi revine în 2026

În 2026, taxa va fi percepută de vineri până duminică, în lunile aprilie, mai, iunie și iulie.

Datele exacte în care sistemul va fi activ sunt:

Aprilie: 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Mai: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31

Iunie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28

Iulie: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26

Ca în 2025, taxa se va aplica în intervalul orar de vârf, între 8:30 și 16:00. În afara acestor ore, accesul va fi gratuit.

Cine este scutit de la plată

O serie de excepții se aplică. Nu plătesc taxa: rezidenții, persoanele născute în Veneția, elevii și muncitorii, precum și turiștii care au rezervări la hotel sau alte tipuri de cazare.

Vizitatorii își pot „rezerva” ziua în Veneția pe o platformă dedicată. Cei care plătesc primesc un cod QR verificat la punctele de control de la cele șapte porți de acces în oraș, inclusiv la gara principală.

Cei care au rezervări la hotel introduc datele de cazare și primesc, la rândul lor, un cod QR pentru verificare. Ei nu plătesc taxa, deoarece pe factura hotelului este deja inclusă o taxă locală de cazare.

Deși consiliul a confirmat revenirea taxei în 2026, costul nu a fost încă stabilit. În 2025, turiștii care nu și-au rezervat vizita cu cel puțin patru zile înainte au plătit 10 euro, față de tariful standard de 5 euro.

De ce a fost introdusă taxa pentru turiștii de o zi

Veneția se confruntă de mult timp cu efectele supraaglomerării turistice. Activisții au atras atenția vara trecută că numărul paturilor pentru turiști l-a depășit oficial pe cel al locuitorilor permanenți, scăzuți între timp sub pragul de 50.000 - o tendință care durează de decenii.

Această dezechilibrare afectează serviciile, aglomerează străduțele înguste și vaporetele pline de turiști cu bagaje, împingând localnicii să se mute pe continent.

Autoritățile spun că taxa de acces este esențială pentru reducerea presiunii.

„Este un instrument util pentru gestionarea fluxurilor turistice și pentru asigurarea unui echilibru mai bun între locuitori și vizitatori”, a declarat consilierul Michele Zuin. „Rămâne o măsură experimentală, pe care o evaluăm cu atenție și care a atras deja interes internațional. Veneția este primul oraș din lume care a adoptat această cale”.

Cu toate acestea, datele arată că numărul vizitatorilor de o zi a scăzut doar marginal. Media zilnică a celor care au plătit taxa a fost de 13.046 în 2025, față de 16.676 în 2024.

Pe 2 mai, cea mai aglomerată zi, 24.951 de turiști au plătit taxa de acces - un număr echivalent cu mai mult de jumătate din populația rezidentă a Veneției.