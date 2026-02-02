Un bărbat s-a încuiat în camera lui un an întreg pentru că așa crede că va fi mai sănătos. Experimentul ciudat este transmis live 24/7

Skip Boyce s-a încuiat timp de un an într-o cameră, în speranța că își va schimba obiceiurile și va fi mai sănătos FOTO: Instagram/ @TheIsolationYear.

Un bărbat s-a încuiat într-o cameră pentru un an întreg, în încercarea de a-și îmbunătăți starea generală de sănătate, iar eforturile sale sunt transmise live 24 de ore din 7 zile.

Skip Boyce, din SUA, se află în prezent la câteva zile de la începutul provocării sale autoimpuse, pe care o numește „Anul de izolare”, provocare ce presupune să locuiască - și să nu părăsească niciodată - o singură cameră din casa sa, timp de 365 de zile, potrivit People.

Boyce, în vârstă de 49 de ani, a declarat că decizia de a se izola în acest spațiu autonom, care include tot ce îi este necesar pentru a trăi, precum și o baie și o serie de dulapuri, are ca scop refacerea sănătății sale fizice și mentale.

„Anul de izolare este un reset. Timp de un an, elimin distragerile și zgomotul pentru a putea reconstrui elementele de bază: sănătatea, disciplina, concentrarea și obiceiurile mele”, a scris el într-o postare pe Instagram, cu o zi înainte de startul provocării, pe 10 ianuarie. „Cei mai mulți oameni își construiesc viața când sunt tineri, stresați sau doar încearcă să supraviețuiască și nu se mai opresc niciodată să repare ceea ce nu a prins rădăcini. Eu îmi iau un an pentru a face asta în mod intenționat”.

„Nu dispar. Încă locuiesc acasă, încă lucrez și sunt în continuare alături de familia mea. Ceea ce am eliminat sunt lucrurile opționale - scrol-ul constant pe telefon, divertismentul, evenimentele sociale și deciziile care nu mă ajută să progresez”, a continuat el. „Mi-am dat seama că există unele obiceiuri de bază pe care nu le-am construit corect. În loc să pretind că nu contează sau să încerc să le repar pe jumătate, le acord toată atenția mea. Nu este vorba despre a fi extrem sau despre a demonstra ceva. Este vorba despre structură. Izolarea face structura imposibil de evitat”.

Boyce, soț și tată a patru copii adulți, va apela la ajutorul familiei sale pentru a duce la bun sfârșit anul de izolare, însă doar în mod minim. Aceștia îl vor ajuta, de exemplu, cu proviziile necesare, care includ mâncarea și produsele de igienă.

Printre regulile pe care Boyce trebuie să le respecte în lunile următoare se numără: fără vizitatori în cameră, fără consum de alcool sau alte substanțe și antrenamente frecvente, cu scopul de a slăbi și de a-și dezvolta forța fizică.

De asemenea, va lucra la îmbunătățirea obiceiurilor alimentare, monitorizând tot ceea ce mănâncă. „Ca să pot învăța ce mă ajută și ce îmi face rău”, a spus Boyce.

Singurele situații în care Boyce va avea voie să părăsească camera în care se află singur vor fi în caz de urgență medicală, incendiu sau o altă stare de pericol care impune evacuarea sau dacă autoritățile îi cer acest lucru.

Boyce a spus că provocarea Anul de izolare nu este „conținut fals” și că nu vor exista „drame puse în scenă” sau „scenarii”.

„Dacă îmi va fi greu, voi spune asta. Dacă încalc o regulă, mi-o asum”, a adăugat el, concluzionând că efortul său devenit viral nu este o „farsă”, ci un „reset”.

Boyce transmite live anul de izolare pe YouTube și Discord. De asemenea, a distribuit pe parcurs videoclipuri și fotografii pe Instagram, sub numele de utilizator @TheIsolationYear.

Pe pagina sa de YouTube, Boyce a afirmat că anul de izolare va fi mereu vizibil pentru toată lumea, fără „momente selectate”, fără „editări” și fără „pauze”.

„Nu va fi ușor. Nu va fi frumos. Și nu va fi cenzurat”, a adăugat el. „Veți vedea zilele bune, zilele rele, disciplina, regresul și tot ce se află între ele, în timp real.”

Răspunzând criticilor legate de decizia sa de a sta în izolare timp de un an, Boyce a scris într-o postare pe Instagram: „Cei mai mulți oameni cred că acesta este doar conținut. Nu este. Dacă te uiți pentru că este interesant, intens sau motivant - ok. Dar acesta nu este scopul real al anului de izolare. Este un experiment”.

„Fac asta pentru a reconstrui disciplina, structura și obiceiurile mai târziu în viață, iar mulți dintre voi sunteți aici pentru că încercați să faceți același lucru, în felul vostru”, a continuat el, explicând că provocarea sa de izolare nu este „pornografie motivațională”, ci „presiune, structură și responsabilitate în timp real”.