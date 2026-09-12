Un îndulcitor este de 3.500 de ori mai dulce decât zahărul, dar nu crește glicemia

Noul produs nu a arătat niciun impact semnificativ asupra glicemiei sau insulinei. Foto: Getty Images

Îndulcitorii artificiali au zero calorii, dar asta nu înseamnă că trec neobservați prin organism.

Chiar dacă unii îndulcitori de mare intensitate conțin puțin sau deloc zahăr, cercetări recente arată că pot totuși influența modul în care organismul reacționează la glucoză. Pentru persoanele cu diabet sau probleme legate de glicemie, acest lucru poate fi o problemă reală, potrivit Science Alert.

Cercetătorii de la compania de biotehnologie Amai Proteins au proiectat, dezvoltat și testat o alternativă hiper-dulce, de 3.500 de ori mai dulce decât zahărul, la aceeași greutate. Marele avantaj este că nu modifică nici glicemia, nici răspunsul organismului la insulină.

Într-un studiu clinic randomizat, finanțat de companie și realizat de cercetătorii ei, noul produs nu a arătat niciun impact semnificativ asupra vreunuia dintre acești doi indicatori. Potrivit studiului, publicat în revista Food Chemistry, produsul a generat un răspuns glicemic de 31 de ori mai mic decât zahărul obișnuit și un răspuns al insulinei de 81 de ori mai mic. Este primul studiu de acest tip care investighează efectele metabolice ale unei „proteine dulci”.

Ce sunt ”proteinele dulci”

Proteinele dulci se găsesc în anumite fructe tropicale rare și sunt cel puțin de 1.000 de ori mai dulci decât zahărul.

Alternativa „dulce” dezvoltată de Amai s-a inspirat dintr-un fruct sălbatic din pădurile tropicale din vestul și centrul Africii, numit fructul serendipity (Dioscoreophyllum cumminsii), care conține una dintre cele mai dulci proteine cunoscute pe Pământ. Varianta obținută prin inginerie, rafinată cu ajutorul inteligenței artificiale, a fost botezată sweelin.

Noul îndulcitor se prezintă sub formă de pulbere albă și se dizolvă ușor în lichide. Este atât de dulce încât pentru o cană obișnuită de ceai rece e nevoie de mai puțin de 3 miligrame. Rezistă și la temperaturi ridicate, iar în unele rețete poate înlocui, se pare, până la 70% din cantitatea de zahăr necesară.

La începutul acestui an, oficialii Administrației americane pentru Alimente și Medicamente (FDA) au anunțat că nu au obiecții față de concluzia Amai potrivit căreia îndulcitorul este sigur pentru consum. Sweelin este disponibil deja ca înlocuitor de zahăr pentru alimente, băuturi și dulciuri în Statele Unite, Singapore și Israel.

Diferența față de alți îndulcitori

La studiu au participat 19 persoane, cărora li s-au urmărit nivelurile de glucoză din sânge, insulină și GLP-1 timp de 120 de minute după ce au consumat o băutură cu o singură doză „mare” de sweelin. În ordine aleatorie, la vizite separate, la o săptămână distanță, fiecare participant a repetat testul cu o băutură îndulcită cu stevia și una îndulcită cu dextroză.

Stevia este o plantă folosită frecvent ca îndulcitor fără calorii și nu este cunoscută ca declanșând modificări ale glicemiei sau insulinei. Dextroza, în schimb, este un tip obișnuit de zahăr obținut din porumb sau grâu, care provoacă un răspuns glicemic semnificativ.

Participanții nu au știut ce îndulcitor consumă pe tot parcursul experimentului și al analizei datelor.

De-a lungul celor două ore de testare, sweelin s-a comportat similar cu stevia. A produs un răspuns glicemic de 31 de ori mai mic decât dextroza, iar răspunsul insulinei a fost de 81 de ori mai mic. Interesant este că studiul a mai constatat că sweelin nu a provocat o creștere a nivelului de GLP-1 circulant, hormon care apare de obicei după masă.

Potrivit autorilor, aceasta este „o descoperire deosebit de importantă pentru persoanele cu diabet de tip 2, prediabet sau obezitate, la care variațiile glicemice de după masă contribuie la riscuri cardiovasculare și metabolice pe termen lung”.