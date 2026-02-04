Un nou an, un nou început pentru o viață lungă și sănătoasă, o nouă ediție Longevity Magazine

Revista poate fi găsită, începând din 5 februarie, la chioșcurile de difuzare a presei și pe e-mag.

Românii sunt printre cei mai înclinați ca, în contextul dinamic și volatil al anului 2026, să favorizeze timpul petrecut în propria zonă de confort, alături de familie și prieteni, să facă mai multă mișcare și să se preocupe mai atent de propria sănătate și de aspectul personal. Este concluzia îmbucurătoare a studiului global Ipsos cu referire la predicțiile pentru 2026 în cazul a 30 de națiuni de pe patru continente.

În comuniune de aspirații cu cititorii săi și în contrast cu oferta anotimpului parcurs, revista Longevity îmbrățișează noul an, în chipul celei mai recente ediții, cu vibrația caldă a cromaticii vii, cu liniștea confortului prielnic creației și cu o extraordinară bogăție de subiecte.

Editorialul, care își ocupă centrul propriei scene cu fericirea ca trăire complexă împărțită între caducitate și perenitate, este urmat de 14 secțiuni care grupează cele mai recente și mai interesante informații indispensabile construirii unei vieți lungi și împlinite – Sănătate, Longevitate, Anti-aging, Interviuri, Stil de viață, Nutriție, Biotehnologie, Frumusețe, Wellness, Fitness, Cercetare, Spiritualitate, Proceduri și Ambient.

Sănătatea feminină, anii cruciali pentru longevitate, forța creierului de a da timpul înapoi, combaterea bolilor tăcute ale prezentului, prietenia, relațiile și zona de confort, vârsta reală și harta longevității, pașii mici și rezultatele mari pentru somn, dietă, hidratare și mișcare, podologie și tricologie, emoții și artă, estetică medicală și antidot pentru antiestetică, terapii, proceduri și trenduri ale anului 2026 în variate domenii care ne influențează starea de bine generală, descoperiri biotehnologice de ultimă oră și binefacerile, dar și controversele iscate de editarea genetică formează o lungă serie de subiecte tratate de specialiști români de anvergură și oameni de știință din marile centre academice de pe mai multe continente, în ediția cu numărul 12 a revistei Longevity.

Tradiționalul interviu-mărturie, onorat de o personalitate de excepție a cercetării românești, conceptul global One Health și un interesant interviu-carusel sunt alte câteva repere ale ediției de iarnă Longevity Magazine.

Toate acestea, dar și alte teme de interes, larg cunoscute sau de avangardă în sfera longevității, prilejuiesc întâlniri cu specialiști remarcabili, care nu trebuie pierdute sub nicio formă.

Așadar, delectați-vă cu Longevity Magazine în ediția sa de început de an! Este un bun ghid pentru o viață lungă, sănătoasă și trăită cu sens. O găsiți începând din 5 februarie la chioșcurile de difuzare a presei și pe e-mag.