Un sat spaniol frumos, la 2 ore de Madrid, oferă gratuit o casă unei familii dispuse să se mute aici și să administreze barul local

Satul Arenillas, din Spania, oferă în mod gratuit cazare pentru o familie cu copii dispusă să se mute acolo FOTO: Consiliul Local Arenillas

Administraţia locală din Arenillas, Spania, caută o familie cu copii care să se mute într-o locuință în mod gratuit, iar în schimbul cazării noii rezidenți trebuie doar să fie dispuși să muncească și să contribuie la progresul comunității. Localitatea se află la doar două ore distanță față de Madrid, însă are doar 40 de rezidenți permanenți.

Inițiativa face parte dintr-un efort de repopulare a localității și se pare că propunerea este tentantă, pentru că deja au fost depuse în jur de 100 de cereri. Oferta vine cu două condiții principale: familia trebuie să aibă copii și să administreze barul local. În plus, este oferit și un loc de muncă în construcții pentru unul din adulți, potrivit Madrid Secreto.

Majoritatea locuitorilor originari din Arenillas s-au mutat de-a lungul deceniilor în orașe mai mari, iar localitatea este în pericol de dispariție. Pentru a combate acest fenomen, comunitatea a renovat mai multe clădiri pentru a crea șapte locuințe „sociale” – o investiție semnificativă pentru o localitate în care sunt mai puțin de o sută de case.

Una dintre aceste locuințe este acum liberă. În timp ce chiria lunară pentru celelalte șase unități este de aproximativ 100 de euro, satul oferă această casă noilor chiriași în mod gratuit.

Deși școala locală s-a închis în urmă cu 30 de ani, familia va beneficia de transport zilnic gratuit către școala din Berlanga de Duero, aflată la aproximativ 20 de kilometri distanță. Rodrigo Gismera, membru al Asociației Socioculturale din Arenillas, a confirmat că asociația primește în continuare cereri.

Gismera, care locuiește la Madrid, dar rămâne profund atașat de satul său natal, a menționat că exodul către orașe a început în anii 1950. „Pe măsură ce tot mai puțini oameni rămâneau în sat, primăria, localnicii și asociația – care are acum aproximativ 200 de membri – au realizat că există un deficit de locuințe și au început renovarea clădirilor existente”, a explicat el.

Proiectul a prins contur în anii 1980, când au fost renovate școala închisă și fosta casă a medicului, cu bani din subvenții.

„Într-o zonă unde locuințele erau practic inexistente, Arenillas a devenit ca un lac în deșert”, a spus Gismera.

Deși serviciile medicale, educația și transportul rămân provocări reale, Gismera consideră că eforturile de repopulare dau rezultate. „Cel puțin sângerarea a fost oprită. Astăzi sunt la fel de mulți locuitori ca acum 50 de ani”.

În jur de 10 case sunt locuite pe tot parcursul anului, dar satul este plin în weekenduri și pe timpul verii, când proprietarii revin la casele lor. Pe timpul verii, aproximativ 300 de oameni locuiesc în sat. „Când eram copil, erau multe case prăbușite, dar oamenii le-au renovat și acum sunt perfect locuibile”, a adăugat Gismera.

Cu o economie bazată pe creșterea animalelor, satul oferă o viață rurală liniștită, unde păstorii trăiesc alături de pensionari. Oferta pentru o locuință gratuită este menită să compenseze faptul că, așa cum recunoaște Gismera, „barul nu generează venituri foarte mari”.