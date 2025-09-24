Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă cu 3.000 de euro și ce a găsit prin pădure

Un tânăr de 23 de ani și-a construit singur o casă FOTO: Instagram/ Bjorn Brenton

Un tânăr de 23 de ani, YouTuber, s-a ambiționat să construiască de unul singur o casă, iar provocarea a fost și mai mare pentru că și-a propus să o facă cu bani puțini. A lucrat mai bine de un an la proiectul lui, iar acum a intrat în linie dreaptă și se poate muta în curând în noua locuință. Evident, fiecare etapă a proiectului a fost documentată pe canalul lui de YouTube, unde este urmărit de aproape 300.000 de abonați. Unele clipuri au adunat milioane de vizualizări.

Bjorn Brenton este din Suedia, dar a decis să-și construiască propria casă în mijlocul unei păduri din Ucraina.

Întregul proiect l-a costat până acum aproximativ 3.000 de euro. A cumpărat un teren în mediul rural și în primă fază a construit o colibă simplă cu materiale găsite la fața locului, care i-a fost utilă în timpul lucrărilor la casă.

Pe parcursul derulării proiectului a învățat ce înseamnă răbdarea, să rezolve problemele de orice natură și să fie perseverent, iar o provocare importantă pentru el a fost să respecte un „microbuget” care l-a obligat să fie creativ.

De exemplu, ca să reducă din cheltuieli, a folosit mușchi vegetal ca izolație între grinzi.

Cea mai mare cheltuială a fost făcută pentru acoperiș, care a necesitat atât învelitoare, cât și izolație.

Fiecare grindă a trebuit să fie ridicată, marcată, lucrată și repoziționată, ceea ce a fost solicitant fizic și mental.

Bjorn spune că plănuiește să se mute cât de curând în casă, după ce termină amenajarea interioară minimă și deja a construit o saună pentru a se proteja de frig.

Pe viitor, intenționează să-și facă o mică fermă cu animale și sere și să trăiască cu familia sa în armonie cu natura.

Câinele său, Joy, i-a fost alături pe tot parcursul lucrărilor și a devenit parte din poveste pentru public.

Bjorn subliniază că pentru el construirea unei case înseamnă un nou mod de viață, mai aproape de natură.