Un vas mic, vechi, uitat de doi soți pe bufetul din sufragerie, s-a dovedit a fi o piesă Ru de 440.000 de € din timpul dinastiei Song

3 minute de citit Publicat la 15:11 17 Noi 2026 Modificat la 15:11 17 Noi 2026

Vasul de ceramică Ru din timpul dinastiei Song. Sursa foto: Stamford Auction Rooms

O viață întreagă de obiecte adunate într-o gospodărie poate ascunde povești de care nici măcar proprietarii nu sunt conștienți. Unele obiecte stau liniștite în locuințe timp de zeci de ani, integrându-se în decorul banal al vieții de zi cu zi. Un astfel de obiect era un mic vas care aparținea unui cuplu în vârstă din Marea Britanie. Avea o înălțime de doar câțiva centimetri și fusese evaluat la cel mult câteva sute de lire sterline. Totul s-a schimbat în momentul în care experții i-au recunoscut vechimea și raritatea.

Potrivit BBC, obiectul a fost scos la licitație la Stamford Auction Rooms, iar trei ofertanți au ridicat prețul până la 320.000 de lire sterline.

Se credea că obiectul era un exemplar necatalogat până atunci de ceramică Ru, provenit din China, din timpul dinastiei Song. Acesta fusese tratat ca un simplu obiect printre bunurile care urmau să fie înlăturate după moartea celor doi proprietari.

O evaluare modestă pentru o comoară greu de descoperit

Vasul avea aproximativ 12,7 centimetri înălțime și era acoperit cu o glazură verde, cu aspect crăpat. Reh's Galleries l-a descris drept un mic vas sau bol din ceramică celadon, care stătea pe bufetul din sufragerie. Obiectul a fost descoperit acolo în timpul golirii locuinței cuplului, a relatat BBC.

Ulterior, rudele care se ocupau de valorificarea bunurilor din casă l-au trimis la o casă de licitații locală.

Inițial, Stamford Auction Rooms îi stabilise o valoare estimativă modestă, cuprinsă între 500 și 800 de lire sterline, potrivit BBC.

Jessica Wall, licitator și directoarea casei de licitații, a declarat pentru BBC că evaluarea ceramicii chinezești poate fi dificilă.

Astfel de incertitudini în identificarea vizuală nu sunt neobișnuite, fiind bine documentate. Potrivit unei lucrări de cercetare semnate de Thomas Delbey și colegii săi, intitulată „Caracterizarea ceramicii chinezești Ru”, ceramica Ru autentică din perioada dinastiei Song de Nord a fost produsă timp de numai aproximativ 20 de ani, înainte ca atelierele de ardere să fie abandonate. Din acest motiv, în întreaga lume au mai rămas mai puțin de 90 de piese documentate.

După identificarea vasului, interesul pentru obiectul scos la licitație s-a schimbat radical. Se considera că acesta fusese realizat în timpul dinastiei Song, care a domnit între anii 960 și 1279 d.Hr. Potrivit unui articol publicat de Lincolnshire Live în 2021, piesa ar fi datat din secolul al XII-lea.

Ceramica Ru este cunoscută pentru aspectul său sobru, nu pentru decorațiunile elaborate. BBC a descris aceste vase ca având o glazură gri-albăstruie sau gri-verzuie, traversată de o rețea fină de crăpături.

O competiție aprinsă la licitație, care a doborât recordul casei de licitații

Interesul a crescut înainte de vânzare, după ce Stamford Auction Rooms a distribuit fotografii și videoclipuri cu obiectul, a relatat Lincolnshire Live. Ulterior, trei colecționari au concurat pentru achiziționarea acestuia la licitația organizată pe 28 august 2021.

Unul dintre ofertanți se afla în sala de licitații, după ce călătorise de la Londra. Un altul a participat online, din Italia, în timp ce al treilea a făcut oferte prin telefon. Cumpărătorul final a fost persoana prezentă în sală, venită din Londra, a cărei identitate nu a fost dezvăluită.

Wall a descris licitația drept una neașteptată, în declarațiile oferite publicației Lincolnshire Live. Ea și-a amintit că prețul ajunsese la o sumă de cinci cifre, pe care o considera deja un rezultat foarte bun. Însă, spre surprinderea sa, ofertele au continuat să crească.

Cumpărătorul a plătit pentru el 385.000 de lire

„Când a ajuns la 10.000 de lire sterline, am considerat că era un rezultat bun, dar prețul a continuat să crească. Când a ajuns la 140.000 de lire sterline, sprâncenele s-au ridicat de uimire, iar în cele din urmă a ajuns la 320.000 de lire sterline. A fost cu adevărat palpitant”, a povestit aceasta.

Ciocănelul licitatorului a căzut în cele din urmă la suma de 320.000 de lire sterline, însă aceasta nu a fost valoarea finală plătită de cumpărător. Rehs Galleries a raportat un total de 385.000 de lire sterline (n.r. aproximativ 448.000 de euro la cursul din 2021) , după includerea comisionului de licitație.

Înainte de apariția vasului, cea mai mare vânzare înregistrată de Stamford Auction Rooms fusese cea a unui inel solitar cu diamant de 7,5 carate, care se vânduse cu 78.000 de lire sterline în 2019, potrivit articolului publicat de Lincolnshire Live.

Prin urmare, vasul din ceramică Ru a depășit de peste patru ori recordul anterior al casei de licitații, luând în calcul doar prețul de adjudecare. Vânzarea a adus și un câștig neașteptat familiei ai cărei membri solicitaseră casei de licitații evaluarea obiectelor din locuință.