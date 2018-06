ANTENA3.RO LIVE. Dr. Laura Ene, nutriționist, despre diete și greutatea ideală

Top 5 alimente care te ajută să slăbești. Top 5 alimente care îngrașă. Cum devenim campioni ai dietelor eșuate, care e greutatea ideală pentru fiecare dintre noi, care sunt gustările ideale și cum e posibil să îți schimbi viața în doar nouă săptămâni.

Primim toate răspunsurile joi, de la Dr. Laura Ene, nutriționist și autor al cărții Capcanele Dietelor.

''Ne dorim să mâncăm orice şi să nu ne îngrăşăm. Da, chiar se poate să mâncăm orice. Este importantă cantitatea, dar şi calitatea. Ne îngrăşăm din ceea ce ronţăim, bem şi nu mă refer la bauturile alcoolice, ci la cele carbogazoase şi că nu mai facem mişcare. Mâncăm cât trei generaţii la un loc. Şi ce găteşte bunica, dar şi ce mâncăm în oras, la fast-food.

Când ajungem acasă de la muncă facem ravagii în frigide, sau la supermarket. Foamea nu este garanţia scăderii în greutate. Inamicul numarul unu este foamea. Eu nu scot pâinea pacienţilor, orezul sau cartoful. Daca e să fac un top cinci, pe unul dintre locurile fruntaşe îl ocupa cartoful, orezul, pastele. Hrana nu este compusă doar din calorii. Trebuie să avem şi o hrană de calitate.

Pe primul loc al alimentelor care îngraşă este uleiul.

Uleiul îngraşă la fel ca untura de porc. Trebuie să îl folosim cu măsură

Puteţi afla mai multe alimente care îngraşă, în cartea ''Capcanele Dietelor"

Dacă vrem să ronţăim ceva, putem să mâncăm nuci, migdale, etc.

Este greu să te menţii, nu doar să slabesti. Corpul are nevoie in concediu de relaxare, iar modul în care îl ajutam să se detoxifice, nu este cu cine ştie ce sucuri. Trebuie să consumam multă apă şi să îl lăsăm să se detoxifice peste noapte.

Nu promovez nicio dietă. Prin această carte încurajez găsirea moderaţiei şi mâncarea potrivită pentru fiecare. Optez pentru alegerile potrivite şi nu pentru restricţii.

Sunt din ce în ce mai mulţi copii care suferă de obezitate şi alte probleme cauzate de alimentaţia inadecvată. Copiii nu mai vor să mănânce legume pentru că nu le mai văd nici pe masă, la adulţi. Noi ca adulţi suntem exemple şi trebuie să îi influenţăm.

Noi incurajăm pe fond emotional. ''Hai să mâncăm ceva bun'' Este perfect normal să mâncăm ceva dulce, dar este important să mai facem şi mişcare.

Povestea este că noi nu luăm măsuri din timp. Ne îngrăşăm fără să ne dăm seama. Adevăratele motive pentru care oamenii nu iau măsuri, este că nu se cântăresc. Poartă haine largi şi nu îşi dau seama de greutate.

Metabolismul nu se schimbă, se întreţine. Odată cu înaintarea în vârstă, menopauza, etc, metabolismul scade brusc după cure de înfometare.

Nu militez pentru dieta cu restricţii.

Top 5 alimente care ingrasa: uleiul, sosurile, dulciurile si patiseria, branzeturile

Dacă am face sos în casă am ieşi şi mult mai ieftin. Copiii mănâncă ketchup în disperare, el ingraşă foarte tare, precum şi maionezele.

Biscutii, covrigeii, produsele de patiserie. Branzeturile, cascavalurile. Branza topita este foarte periculoasa. Untul este o grasime rea pentru ca este o grasime saturata. Exista una si mai rea, din unele margarine si sosuri. Grasimile bune sunt nucile, migdalele. Nu au atat de multe calorii.

Conteaza sa mancam salata in fiecare zi. Fructele nu trebuie sa fie mancate seara, dupa 18. Eu nu pot sa mananc dupa ora 18. Zaharurile se transforma in grasime peste noapte. Este ok sa mancam fructe doar daca apoi facem miscare. Niciodata nu am dat o dieta pe care eu nu am incercat-o.

Top alimente care slabesc: Apa, legumele, lactatele degresate, painea, cartoful, orezul, carnea

Legumele ne ajuta cu adevarat sa slabim deoarecele ele absorb grasimile din proteina animala. Eu mananc cu multa placere carnea de porc. E mult mai curata decat puiul din comert. Prefer si carnea de peste, de vita.

Exista un obicei pe care daca il veti adopta viata vi se va schimba. Se numeste organizare. Orele de masa, nevoia gustarilor, echilibrul alimentelor, miscarea. Uitam ca avem un corp de care trebuie sa avem grija. Cand vine vorba de masina noastra, suntem foarte atenti. Corpul nostru este singurul lucru pe care nu il putem schimba. Trebuie sa traim in el pentru tot restul vietii''

