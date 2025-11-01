Au apărut șosetele inteligente: Reduc durerea și amorțeala din picioarele. Cum arată ciorapul „Leia” și când apare pe piață

1 minut de citit Publicat la 08:00 01 Noi 2025 Modificat la 08:00 01 Noi 2025

Șoseta inteligentă Leia tratează durerile și amorțeala din picioare. Sursa foto: Hepta

O companie elvețiană a dezvoltat o pereche de șosete high-tech pentru a ajuta persoanele cu diabet care suferă de dureri cronice și pierderea senzației în picioare, potrivit New Atlas.

Șoseta folosește impulsuri electrice non-invazive pentru a stimula anumite fibre nervoase și a restaura senzația în picioare. Aceasta ar putea reduce nevoia de analgezice puternice utilizate în mod obișnuit pentru tratarea afecțiunii, oferind în același timp o mobilitate mai sigură.

Aproximativ jumătate dintre cei 560 de milioane de pacienți cu diabet la nivel global suferă de neuropatie diabetică, o afecțiune în care leziunile nervului gambei împiedică transmiterea senzațiilor de la picior către creier. Aceasta face mersul dificil și crește riscul de căzături.

› Vezi galeria foto ‹

Șosetele „smart” pot preveni alunecările și căderile accidentale

Șoseta, comercializată sub numele Leia, a fost dezvoltată de o companie spin-off numită Mynerva, afiliată Universității Tehnice ETH Zurich din Elveția. Șoseta Leia are senzori de presiune pe talpă pentru a măsura distribuția presiunii, pe care un computer compact integrat în gambe o transformă în semnale electrice. În final, electrozii cusuti în material transmit semnalele de la harta presiunii direct către părți sănătoase și funcționale ale nervilor utilizatorului, ameliorând durerea.

Șoseta este concepută pentru a ajuta purtătorul să observe punctele de presiune la fiecare pas și să se simtă mai sigur în timpul mersului. De asemenea, ar putea preveni alunecările și căderile accidentale.

Echipa a planificat un studiu pe termen lung pentru a determina dacă șoseta Leia poate îmbunătăți mersul pacienților suficient pentru a preveni probleme precum ulcerele piciorului și dacă poate restabili parțial funcția nervoasă.

Compania Mynerva a primit un premiu care va acoperi costurile depunerii brevetelor pentru șosete și pentru obținerea aprobatului FDA în vederea lansării comerciale, programată pentru 2027.