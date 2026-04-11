Ce se întâmplă în creier când e soare afară. Mecanismul principal care ne face să ne simțim mai bine

Odată cu venirea primăverii, tot mai mulți oameni resimt o stare de bine, energie crescută și optimism. Explicația nu ține doar de schimbarea peisajului, ci are la bază procese fiziologice complexe, după cum explică Prof. Dr. Vlad Ciurea.

„Primăvara înseamnă soare, înseamnă rază, se deschide totul. Acele raze de soare care vin se duc în mijlocul creierului”, afirmă medicul, subliniind rolul esențial al luminii naturale asupra activității cerebrale.

Potrivit specialistului, expunerea la lumină activează anumite zone din creier, în special la nivelul hipotalamusului, declanșând o serie de reacții benefice: „Raza de soare ajunge în centrul creierului și acolo pleacă comenzi. E ca și cum am deschis ușile. În clipa aceea creierul funcționează, se deschid toate sinapsele, începe activitatea”.

Această activare generală are efecte nu doar la nivel mental, ci și fizic. „Pornește activitatea endocrină și odată cu aceasta se mișcă întreg organismul – motor, spiritual și creativ”, a mai explicat medicul, în cadrul rubricii Sfat de sănătate.

Medicul descrie primăvara ca pe o adevărată renaștere pentru organism, susținută de un val hormonal pozitiv: „Este o infuziune de plăcere, o infuziune hormonală, ca și cum am trăi într-un loc cu muzică și împărtășire psihică și fizică”.

Totodată, specialistul atrage atenția asupra impactului negativ al poluării asupra stării generale: „Nu mai faceți poluare, nu mai tăiați copaci. Este sănătatea noastră. Toată lumea este obosită, nu mai are chef de nimic din cauza poluării”.

Pe lângă expunerea la soare, medicul recomandă și un stil de viață echilibrat, specific sezonului: „Să avem această rază de lumină de primăvară, dar și mișcare, alimentație și apă. Apar legumele, apar primele fructe folosiți-le”.

În ceea ce privește suplimentele, acesta subliniază importanța vitaminei D: „Vitamina D trebuie luată, are multe mecanisme și ajută întreg organismul, inclusiv sistemul nervos”, însă recomandă consultul medicului înainte de administrare.