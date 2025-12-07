Ceaiul care poate îmbunătăți sănătatea intestinului și reduce inflamația: Are efecte dovedite științific ca antioxidant

Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta de rooibos (Aspalathus linearis) crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată ca ceai medicinal de către poporul Khoisan, potrivit The Independent.
Ceaiul Rooibos are efecte dovedite științific ca antioxidant.
Efectele benefice ale ceaiului rooibos asupra sănătății, susținute de studii științifice
1. Puternic antioxidant
Rooibos este bogat în antioxidanți precum aspalatin și nothofagin, compuși rari în alte plante.
Aceștia ajută la:
- neutralizarea radicalilor liberi
- reducerea stresului oxidativ
- protejarea celulelor și a ADN-ului
Cercetările arată că rooibosul are activitate antioxidantă comparabilă cu ceaiul verde, în anumite condiții.
2. Poate reduce inflamația
Flavonoidele din rooibos (quercetină, luteolină etc.) au proprietăți antiinflamatorii.
Studiile in vitro și pe animale arată că extractele de rooibos pot:
- inhiba producția de citokine inflamatorii
- reduce inflamația la nivel celular
Acest lucru poate contribui la beneficii pentru articulații, piele și sistemul digestiv.
3. Susține sănătatea inimii
Unele studii clinice au arătat efecte benefice asupra factorilor de risc cardiovascular:
- poate reduce LDL-colesterolul oxidat
- poate crește ușor HDL-colesterolul
- poate reduce tensiunea arterială prin inhibarea enzimei ACE (similar ceaiului verde)
Un mic studiu uman de 6 săptămâni a observat îmbunătățiri modeste ale profilului lipidic după consumul zilnic de rooibos.
4. Poate susține controlul glicemiei
Antioxidantul aspalatin poate îmbunătăți toleranța la glucoză și sensibilitatea la insulină, conform unor studii pe animale și în laborator.
De aceea, rooibosul este uneori recomandat ca parte dintr-un stil de viață benefic pentru persoane cu risc de diabet de tip 2.
5. Beneficii pentru sănătatea digestivă
Compușii antiinflamatori pot:
- calma mucoasa gastrică
- reduce spasmele intestinale
- susține flora intestinală
De aceea, rooibosul este folosit tradițional pentru colici sau disconfort digestiv.
6. Poate proteja pielea
Datorită antioxidanților, rooibosul este cercetat pentru:
- reducerea stresului oxidativ la nivelul pielii
- încetinirea îmbătrânirii cutanate
- efecte benefice în acnee sau eczeme (aplicat topic în studii mici)
7. Fără cofeină și cu taninuri reduse
În comparație cu ceaiul negru sau verde:
- nu conține cofeină — potrivit pentru persoane sensibile
- are concentrații scăzute de taninuri — interferă mai puțin cu absorbția fierului