Ceaiul care poate îmbunătăți sănătatea intestinului și reduce inflamația: Are efecte dovedite științific ca antioxidant

Ceaiul Rooibos are multiple beneficii pentru sănătate. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Ceaiul Rooibos, o băutură fără cofeină făcută din frunzele unui arbust originar din Africa de Sud, face parte din patrimoniul țării. Planta de rooibos (Aspalathus linearis) crește în regiunea muntoasă Cederberg din provincia Western Cape a Africii de Sud și a fost tradițional recoltată și consumată ca ceai medicinal de către poporul Khoisan, potrivit The Independent.

Ceaiul Rooibos are efecte dovedite științific ca antioxidant.

Efectele benefice ale ceaiului rooibos asupra sănătății, susținute de studii științifice

1. Puternic antioxidant

Rooibos este bogat în antioxidanți precum aspalatin și nothofagin, compuși rari în alte plante.

Aceștia ajută la:

neutralizarea radicalilor liberi

reducerea stresului oxidativ

protejarea celulelor și a ADN-ului

Cercetările arată că rooibosul are activitate antioxidantă comparabilă cu ceaiul verde, în anumite condiții.

2. Poate reduce inflamația

Flavonoidele din rooibos (quercetină, luteolină etc.) au proprietăți antiinflamatorii.

Studiile in vitro și pe animale arată că extractele de rooibos pot:

inhiba producția de citokine inflamatorii

reduce inflamația la nivel celular

Acest lucru poate contribui la beneficii pentru articulații, piele și sistemul digestiv.

3. Susține sănătatea inimii

Unele studii clinice au arătat efecte benefice asupra factorilor de risc cardiovascular:

poate reduce LDL-colesterolul oxidat

poate crește ușor HDL-colesterolul

poate reduce tensiunea arterială prin inhibarea enzimei ACE (similar ceaiului verde)

Un mic studiu uman de 6 săptămâni a observat îmbunătățiri modeste ale profilului lipidic după consumul zilnic de rooibos.

4. Poate susține controlul glicemiei

Antioxidantul aspalatin poate îmbunătăți toleranța la glucoză și sensibilitatea la insulină, conform unor studii pe animale și în laborator.

De aceea, rooibosul este uneori recomandat ca parte dintr-un stil de viață benefic pentru persoane cu risc de diabet de tip 2.

5. Beneficii pentru sănătatea digestivă

Compușii antiinflamatori pot:

calma mucoasa gastrică

reduce spasmele intestinale

susține flora intestinală

De aceea, rooibosul este folosit tradițional pentru colici sau disconfort digestiv.

6. Poate proteja pielea

Datorită antioxidanților, rooibosul este cercetat pentru:

reducerea stresului oxidativ la nivelul pielii

încetinirea îmbătrânirii cutanate

efecte benefice în acnee sau eczeme (aplicat topic în studii mici)

7. Fără cofeină și cu taninuri reduse

În comparație cu ceaiul negru sau verde:

nu conține cofeină — potrivit pentru persoane sensibile

are concentrații scăzute de taninuri — interferă mai puțin cu absorbția fierului