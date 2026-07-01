Cele mai frecvente boli asociate cu expunerea la aer condiționat. "Există acel șoc termic pe care îl suportă corpul"

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Folosirea aerului condiționat în zilele caniculare poate avea efecte negative asupra sănătății dacă aparatul este utilizat necorespunzător, avertizează medicul ORL Bogdan Popescu. Potrivit specialistului, nu aparatul în sine provoacă îmbolnăviri, ci diferențele mari de temperatură și lipsa unei întrețineri adecvate.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul a explicat că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate de afară la un mediu foarte rece poate afecta mucoasele tractului respirator.

„Aerul condiționat, ca orice situație în care suntem la limită, poate să ne îmbolnăvească. Atunci când îl utilizăm la o diferență foarte mare de temperatură față de temperatura de afară, există acel șoc termic pe care îl suportă corpul. O variație foarte mare de temperatură ne poate predispune la afecțiuni acute inflamatorii ale tractului respirator”, a declarat medicul ORL Bogdan Popescu.

Diferențe între aerul condiționat de acasă, din mașină și de la birou

Specialistul atrage atenția că modul de utilizare diferă în funcție de spațiu. În locuințe, aerul este recirculat și este necesară aerisirea periodică a încăperilor.

„Camera trebuie să fie aerisită periodic, pentru că altfel respirăm același aer. În mașină, ideal este să recirculăm aerul, nu să introducem aerul din trafic, care poate fi poluat”, a explicat medicul.

În cazul sistemelor centralizate de climatizare din clădiri de birouri sau instituții, întreținerea deficitară poate favoriza apariția unor probleme respiratorii.

„Dacă sistemul de climatizare centralizat nu este întreținut corespunzător, poate să apară o patologie respiratorie asociată unui anumit tip de bacterie, care poate genera probleme, mai ales pulmonare”, a precizat medicul.

Dormitul cu aerul condiționat, nerecomandat

Medicul spune că utilizarea aerului condiționat pe timpul nopții poate provoca uscarea mucoaselor, deoarece aparatul reduce umiditatea aerului. „Ideal este să nu dormim cu aerul condiționat sau, dacă temperatura o impune, să folosim un timer, astfel încât aparatul să se oprească după o perioadă. Dimineața ne putem trezi cu nasul uscat, cu gâtul uscat sau chiar cu ochii uscați, ceea ce poate produce dezechilibre și afecțiuni inflamatorii acute”, a explicat acesta.

Mitul „curentului”

Medicul a respins ideea că simplul „curent” provoacă răceala, însă a subliniat că schimbările bruște de temperatură pot afecta mecanismele naturale de apărare ale organismului. „Nu există noțiunea de ne trage curentul. Ceea ce există este diferența de temperatură la suprafața pielii sau a mucoaselor. Atunci când aceste mecanisme de protecție sunt perturbate, pot să apară rinite, faringite și otite, mai ales dacă diferențele de temperatură sunt mari și suprafețele corpului sunt umede, de exemplu când suntem transpirați”, a declarat medicul ORL.

Medicul recomandă setarea aparatului la o temperatură moderată, evitarea expunerii directe la jetul de aer, aerisirea periodică a încăperilor și întreținerea regulată a sistemelor de climatizare, pentru a reduce riscul apariției problemelor respiratorii în sezonul cald.