Cele trei „arme secrete” pentru combaterea asteniei de toamnă. "Oferă un boost de energie pentru întreaga zi”

În parc, o tânără cu fular aruncă frunze în aer și se bucură de frumusețea toamnei. foto: getty images.com

Trecerea de la vară la toamnă vine la pachet cu schimbări bruște de dispoziție, oboseală accentuată și chiar stări depresive. Fenomenul este cunoscut sub numele de astenie de toamnă și afectează din ce în ce mai mulți oameni. Medicul Ruxandra Constantina a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, de ce organismul resimte această tranziție și cum putem să ne menținem tonusul ridicat cu ajutorul produselor apicole.

Scăderea numărului de ore de lumină, variațiile de temperatură și presiune atmosferică pun la încercare capacitatea organismului de adaptare. Expunerea redusă la soare duce la o producție mai mică de vitamina D, iar acest deficit afectează atât imunitatea, cât și buna dispoziție. „Ziua mai scurtă, lipsa de energie și stresul cotidian ne fac mai triști și mai lipsiți de chef în această perioadă”, explică medicul.

Printre soluțiile naturale, lăptișorul de matcă ocupă un loc de top. Este considerat unul dintre cele mai complexe produse ale stupului, având efecte energizante, revitalizante și de întărire a sistemului imunitar. „O fiolă care conține lăptișor de matcă, miere și o plantă adaptogenă, precum ginsengul siberian, oferă un boost de energie excelent pentru întreaga zi”, spune Ruxandra Constantina.

Lăptișorul de matcă conține vitamine din grupul B, minerale, aminoacizi și antioxidanți, fiind recomandat atât în perioadele de epuizare, cât și pentru întărirea rezistenței la infecții.

Mierea rămâne unul dintre cele mai simple și accesibile remedii naturale. Consumată dimineața, într-un ceai călduț sau într-o limonadă, aceasta furnizează energie rapidă, întărește imunitatea și aduce un aport important de antioxidanți. „Este bine să avem zilnic o linguriță de miere pe stomacul gol sau combinată cu fructe și ceaiuri”, recomandă medicul.

Un alt aliat de sezon este propolisul, cunoscut pentru proprietățile sale antiseptice și antivirale. Se recomandă atât preventiv, cât și în cazul afecțiunilor respiratorii. „Capsulele sau tincturile cu propolis pot fi folosite pentru a combate inflamațiile și durerile de gât, dar și pentru a preveni infecțiile de sezon”, explică specialista.

Pe lângă produsele apicole, medicul insistă asupra importanței unei alimentații bogate în legume și fructe de sezon, a hidratării, a mișcării zilnice și a unui somn de cel puțin 7-8 ore pe noapte pentru adulți. Reducerea stresului, plimbările în aer liber și activitățile relaxante completează rețeta unui organism mai puternic și echilibrat.