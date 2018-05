Daca tii dieta si te pregatesti sa pleci in vacanta, iata ce ai de facut ca sa eviti acumularea kilogramelor in plus. Aceste cinci trucuri iti vor salva silueta

1. Pregateste-ti gustari pentru avion - Cele mai multe mese servite de liniile aeriene au mai mult de 1000 de calorii. Ia-ti la tine propriile gustari sau cumpara unele din aeroport.

2. Nu termina tot din farfurie - Portiile de la restaurant pot fi de trei ori mai mari ca cele pe care le mananci acasa. Cel mai bine ar fi sa imparti portiile cu cineva de la masa sau sa-ti iei restul de mancare la pachet.

Continuarea AICI