Ciuperca numită și ”Viagra de Himalaya”, faimoasă pentru proprietăţile sale afrodisiace 

Cercetătorii ciupercii yarchagumba, în traducere, ”plantă vara, insectă iarna“, erau la curent cu supraexploatarea şi concurenţa acerbă care ameninţă această ciupercă. În 2009 şi 2016 au fost înregistrate altercaţii mortale în timpul activităţilor de recoltare, potrivit Agerpres.

Pe de altă parte, un studiu publicat la începutul acestei săptămâni în jurnalul ştiinţific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugerează că schimbările climatice ar contribui la rândul lor la prezenţa din ce în ce în ce mai rară a acestei ciuperci.

”Nu doar supraexploatarea este responsabilă de această scădere, ci şi schimbările climatice, în special modificarea climei hibernale“, a declarat pentru AFP Kelly Hopping, coautoare a studiului şi cercetătoare în domeniul ştiinţelor naturale la Universitatea Stanford.

Potrivit oamenilor de ştiinţă, habitatul natural al ciupercii, care preferă zonele reci situate la înălţime, însă fără prea multă zăpadă, s-a redus ca urmare a încălzirii climei din Himalaya. Această încălzire din timpul iernii este incontestabilă, subliniază AFP - în Bhutan, se estimează că temperatura medie a crescut cu 3,5 şi 4 grade în perioada 1979 - 2013.

Supranumită ”Viagra de Himalaya“, această ciupercă e foarte căutată, comercianţii de plante medicinale pretinzând că stimulează performanţa sexuală (şi ajută în lupta contra cancerului şi a altor afecţiuni). Ciuperca este consumată în ceai sau în supe.

Autorii studiului menţionează că în luna mai 2017 preţul unui kilogram de ciuperci de calitate bună era de 140.000 de dolari, potrivit unei farmacii din China.