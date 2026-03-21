Cum alegi uleiul de măsline. La ce trebuie să fii atent înainte de a-l cumpăra

2 minute de citit Publicat la 12:00 21 Mar 2026 Modificat la 12:00 21 Mar 2026

Uleiul extravirgin conține mai mulți compuși activi care au efecte antioxidante și antiinflamatoare. Foto: Getty Images

În ultimii ani, cercetările au arătat tot mai clar că alimentația influențează sănătatea creierului și a întregului organism. Un rol important îl are așa-numita „axă intestin-creier”, rețeaua de conexiuni dintre sistemul digestiv și creier, care influențează starea de spirit, nivelul de stres și funcțiile cognitive. În acest proces este implicat și microbiomul intestinal, totalitatea bacteriilor din intestin.

Dezechilibrele acestei axe au fost asociate cu diverse afecțiuni, de la probleme digestive până la boli neurologice precum Alzheimer sau Parkinson. În același timp, anumite alimente, precum cele fermentate, bogate în fibre sau grăsimi sănătoase, pot susține funcționarea corectă a acestui sistem, potrivit MedicalNewsToday.

În ceea ce privește grăsimile sănătoase, uleiul de măsline este un aliment important care ar trebui consumat zilnic. Însă nu orice ulei, susțin cercetătorii. Potrivit unui nou studiu, nu doar consumul de ulei de măsline contează, ci și tipul acestuia.

Diferența dintre uleiul virgin și cel rafinat

Cercetarea a analizat datele a 656 de persoane cu vârste între 55 și 75 de ani, care erau supraponderale sau aveau sindrom metabolic. Pe parcursul a doi ani, au fost monitorizate tipul de ulei de măsline consumat, compoziția microbiomului intestinal și evoluția funcțiilor cognitive.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau ulei de măsline virgin au avut o funcție cognitivă mai bună și un microbiom intestinal mai divers decât cele care foloseau ulei rafinat.

Explicația ar putea sta în compoziția uleiului. Uleiul extravirgin conține mai mulți compuși activi, precum polifenolii, care au efecte antioxidante și antiinflamatoare și pot susține sănătatea intestinului și, indirect, a creierului.

În schimb, consumul de ulei rafinat a fost asociat cu o diversitate mai redusă a bacteriilor intestinale, un indicator mai slab al sănătății metabolice.

Legătura cu sănătatea creierului

Specialiștii subliniază că studiul arată o asociere, nu o relație directă de cauză-efect. Cu alte cuvinte, uleiul de măsline nu este o soluție unică împotriva declinului cognitiv, dar face parte dintr-un tip de alimentație benefic, cum este dieta mediteraneană.

Un microbiom intestinal echilibrat și divers poate contribui la reducerea inflamației și la menținerea unei funcții cerebrale mai bune în timp.

Cum recunoști un ulei de calitate

Diferența principală dintre uleiul extravirgin și cel rafinat ține de modul de procesare. Uleiul extravirgin este obținut prin presare la rece, fără tratamente chimice, păstrând nutrienții și antioxidanții în timp ce uleiul rafinat este procesat industrial, la temperaturi ridicate, ceea ce duce la pierderea multor substanțe benefice.

Pentru a alege un ulei bun, este recomandat:

să fie etichetat „extra virgin” sau „virgin”

să fie ambalat în sticle închise la culoare

să aibă menționată data recoltării sau producției

să provină dintr-o regiune clar specificată

De evitat sunt sticlele transparente din plastic sau uleiurile expuse la lumină și căldură în magazine.

Cum poate fi integrat în alimentație

Uleiul de măsline funcționează cel mai bine ca parte a unei diete echilibrate, nu ca un „superaliment” consumat izolat.

Poate fi folosit în mod simplu în salate sau dressinguri, peste legume gătite sau cereale, în supe sau hummus, la sotarea legumelor sau ca adaos pentru gust în diverse preparate.

Cantitatea recomandată este de aproximativ una-două linguri pe zi.