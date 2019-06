De ce nu e recomandat să consumați apă minerală zilnic. Poate duce la agravarea unor boli

Foto: pixabay.com

Apele minerale nu trebuie considerate produse miraculoase.

„În unele cazuri, sunt chiar contraindicate pentru ca pot contribui la evolutia unor afectiuni.

Spre exemplu, acestea trebuie evitate in afectiuni precum cele de sange sau cardiace, renale, cancer, in diabet, hemoragii, unele boli de piele sau ulcer gastric. De asemenea, organismul copiilor mici nu este pregatit pentru metabolizarea unui continut ridicat de saruri si oligoelemente. Astfel ca, in cazul lor, se recomanda o apa slab mineralizată”, a explicat Prof. Dr. Dan Dumitrascu.

Sursa: doctorulzilei.ro