De ce răcim iarna? Adevărul despre frig și curent: ce ne îmbolnăvește cu adevărat

Tânăr răcit care bea dintr-o cană. foto: pexels.com

Odată cu scăderea temperaturilor, tot mai mulți români încep să strănute, să tușească și să dea vina pe frig sau pe „curent”. Dar cât adevăr este, de fapt, în acest mit transmis din generație în generație? Medicul Raluca Ghionaru a explicat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, ce se ascunde în spatele acestor credințe populare.

„Curentul nu ne îmbolnăvește și nici frigul în sine nu ne îmbolnăvește, dar poate să favorizeze apariția virozelor sau infecțiilor respiratorii”, a precizat medicul.

Medicul subliniază că principalul factor de risc este comportamentul nostru în sezonul rece: „Atunci când este frig stăm mai mult în casă, în aglomerații, alături de persoane care au simptome respiratorii. De aceea, una dintre metodele cele mai importante de prevenție este să evităm aglomerațiile și să purtăm mască dacă avem simptome, pentru a-i proteja pe ceilalți.”

În plus, frigul afectează și mucoasa nazală, făcând organismul mai vulnerabil: „Când este frig și aerul e uscat, mucoasa nazală se usucă mult mai repede și favorizează pătrunderea infecțiilor.”

Un alt mit demontat este cel al antibioticelor administrate pentru răceală. „Este cel mai greșit lucru dintre toate, pentru că 90% dintre infecțiile respiratorii de sezon sunt virale, iar virozele nu se tratează cu antibiotic”, a avertizat medicul. „Administrarea nejustificată poate duce la rezistență bacteriană și la complicații serioase.”

Cele mai răspândite mituri despre răceală

"Răcești dacă stai în curent”

Adevărul: răceala vine de la virusuri, nu de la curent

"Antibioticele te vindecă mai repede”

Adevărul: antibioticele nu acționează asupra virusurilor

"Dacă te îmbraci gros, nu mai răcești”

Adevărul: îmbrăcămintea te protejează de frig, dar nu de virusuri

Afectiuni agravate de frig

-astm bronșic

-hipertensiune arterială, angină pectorală, insuficiență cardiacă

-artroză, artrită, reumatism

-dermatită atopică, psoriazis

În ceea ce privește durerile articulare accentuate de frig, medicul a explicat că nu este vorba despre reumatism, ci despre o reacție normală a organismului: „Reumatismul este o boală cu cauză și tratament. Ceea ce simțim odată cu răcirea vremii este o reacție a organismului la schimbările de temperatură.”

Pentru a evita îmbolnăvirile în sezonul rece, medicul recomandă trei lucruri simple, dar esențiale: „În primul rând, igiena personală și colectivă – să strănutăm în pliul cotului sau într-o batistă de unică folosință. În al doilea rând, să evităm zonele aglomerate. Și nu în ultimul rând, să ne vaccinăm.”

Concluzia specialiștilor este clară: frigul nu provoacă răceala, însă slăbește imunitatea locală, făcând organismul mai susceptibil la infecțiile respiratorii.