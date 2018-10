DIETĂ. Cum să-ți cureti colonul cu doar două ingrediente! Vei slăbi și te vei simți minunat după

Consumul a 1-3 linguri de faina de seminte de in zilnic timp de 3 saptamani poate curata complet intestinele de mucus, de acumulari fecale si de paraziti, mentinand în acelasi timp microflora intestinala echilibrata.

Aceasta metoda duce la normalizarea rapida a greutatii si la arderea grasimilor. În plus are efecte pozitive asupra normalizarii metabolismului lipidic. Faina de seminte de in absoarbe si elimina toxinele din organism si reduce nivelul colesterolului din sange.

