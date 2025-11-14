„Dușul întunecat” e noul trend de pe TikTok pentru somn liniștit. Experții explică de ce poate fi chiar soluția pentru a dormi bine

Ar putea fi momentul să-ți schimbi rutina de duș. Un trend de wellness care circulă acum pe rețelele sociale promovează „dark showering” (n.r. dușul întunecat). Și este exact ceea ce pare: ritualul tău zilnic de baie, doar că pe seară sau cu luminile stinse. Iar psihologii atrag atenția că acesta poate avea efecte extrem de benefice asupra calității somnului.

A face duș este deja unul dintre cele mai simple, dar și cele mai împlinitoare acte de îngrijire personală. Apa caldă care curge pe spate, mirosul plăcut al șamponului sau gelului de duș, felul în care mintea se liniștește. Cine s-ar fi gândit că simpla acțiune de a stinge lumina pentru a face duș în întuneric poate duce experiența la un alt nivel?

În ultimele luni, trendul „dark showering” a explodat pe rețelele sociale, pe măsură ce tot mai multe persoane îl încearcă și descoperă că este, de fapt, surprinzător de puternic.

Ce este „dark showering”?

„Dușul pe întuneric” este exact ceea ce pare: a face duș cu luminile stinse, astfel încât iluminarea să fie estompată, nu puternică. Te speli ca de obicei, dar scopul depășește igiena.

„Spre deosebire de dușul matinal, care este de obicei luminos, energizant și axat pe trezirea corpului, dușul pe întuneric este un ritual pentru sistemul nervos”, explică Nidhi Pandya, practician ayurvedic avansat certificat NAMA și autoarea bestsellerului Your Body Already Knows, potrivit revistei Real Simple. „Prin estomparea sau stingerea luminii creezi un cocon senzorial care semnalizează corpului că e timpul să se relaxeze.”

Ea explică faptul că absența luminii puternice ajută la „dezactivarea” răspunsului la stres al organismului, susținând tranziția circadiană naturală de la zi la noapte. În acest sens, devine un moment de trecere – spălând nu doar ziua de pe piele, ci și din minte și simțuri.

Pentru a încerca, diminuează lumina din baie până la un nivel liniștitor, dar suficient de mare încât să te poți deplasa în siguranță.

5 beneficii importante ale dușului pe întuneric

Mintea și corpul nostru beneficiază ori de câte ori încetinim ritmul și ne concentrăm pe senzații. De aceea medităm, scriem în jurnal, stăm pe iarbă sau ascultăm muzică cu ochii închiși. Se simte bine. Dușul pe întuneric funcționează la fel. Iată câteva beneficii cheie:

Reduce stresul

Stresul este peste tot, dar un duș pe întuneric ar putea avea potențialul de a calma gândurile agitate și mințile supraîncărcate. „A face duș în întuneric reduce stimularea vizuală, ceea ce poate ajuta sistemul nervos să se calmeze”, explică Stefanie Mazer, Psy.D., psiholog din Palm Beach, Florida. „Pentru unele persoane, ajută la liniștirea gândurilor rapide după o zi lungă sau tensionată.”

Îmbunătățește somnul

Indiferent dacă ai probleme să adormi sau pur și simplu ai nevoie de un somn mai profund, dușul pe întuneric poate ajuta. Michael J. Breus, PhD, cunoscut în toată lumea ca The Sleep Doctor (n.r. Doctorul Somnului), spune:

„Dușurile calde făcute cu aproximativ 90 de minute înainte de culcare sunt bine documentate pentru a crea o creștere artificială a temperaturii centrale a corpului, urmată de o scădere bruscă ce favorizează producția de melatonină.”

Dușul pe întuneric amplifică acest beneficiu oferind un mediu mai puțin stimulativ.

Îți resetează starea de spirit

Ai avut vreodată o zi groaznică? „Experiența poate transforma o stare mentală negativă într-una mai calmă. Chiar și un duș scurt pe întuneric poate lăsa persoana mai bine din punct de vedere mental”, spune Dr. Mazer.

Sporește mindfulness-ul

Când lumina e redusă, mintea are mai puține distrageri. Începi să observi sunetul apei, senzația pe piele, ritmul respirației. Toate acestea te duc într-o stare meditativă, fără nicio aplicație mobilă.

Favorizează intimitatea

Într-o perioadă în care majoritatea oamenilor abia găsesc timp pentru odihnă, darămite pentru intimitate, Pandya spune că dușul pe întuneric poate trezi din nou senzualitatea. „Lumina slabă, apa caldă și intensificarea simțurilor creează o atmosferă delicată, romantică prin natura ei”, explică ea.

Scurtă istorie a dușului pe întuneric

Desigur, a face duș în întuneric nu este neapărat ceva nou. În multe culturi, stingerea luminii în timp ce te relaxezi în cadă sau te clătești la duș a făcut parte din ritualuri de îngrijire personală.

„În India, îmbăierea de seară a avut mereu un loc special. Oamenii se spălau adesea la amurg, cu doar lumina blândă a lămpilor. Nu era doar practic, ci profund intenționat, o modalitate de a curăța reziduurile energetice ale zilei și de a se pregăti pentru noapte, odihnă sau intimitate”, spune Pandya.

Iar în Japonia, băile de seară în case de băi din lemn, iluminate discret, sunt de mult timp un ritual prețuit. Pandya spune că lanternele sau lumânările luminau camerele aburinde, creând o atmosferă caldă și închisă, care liniștea simțurile și invita corpul într-o stare de relaxare.

„În mod similar, în Grecia și Roma antică, băile publice aveau adesea tepidariumuri și caldariumuri slab luminate, unde oamenii se îmbăiau la lumina lămpilor cu ulei, nu doar pentru curățare, ci pentru relaxare, refacere și tranziție.”