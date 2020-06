Motive să mănânci cireșe. Ce conţin fructele care elimină toxinele

Există sute de soiuri de cireșe, mărimea și aroma lor pot varia, dar toate aduc beneficii extraordinare pentru sănătate.

De asemenea, aceste fructe sunt foarte cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante.

Antioxidanții sunt esențiali pentru o sănătate bună și ne protejează celulele de deteriorare. În plus, cireșele au efecte antiinflamatorii.

Ultimele cercetări au arătat că acești antioxidanți ar putea fi benefici în numeroase afecțiuni cum ar fi artrita, transmite bbcgoodfood.com.

Cireșele pot reduce tensiunea arterială?

Cercetările efectuate de British Journal of Nutrition au descoperit că sucul de cireșe poate ajuta la reducerea tensiunii arteriale datorită conținutului ridicat de polifenol. Polifenolii sunt clasificați ca și antioxidanți a căror principală acțiune este prevenirea formării de radicali liberi, luptând împotriva îmbătrânirii pielii.

Cercetările efectuate de Journal of the International Society of Sports Nutrition au descoperit că sucul de cireșe băut timp de șapte zile, înainte și în timpul unui program intens de alergare, a minimizat durerile musculare.

Cireșele pot îmbunătăți somnul?

Cireșele conțin concentrații mari de fitochimice cheie. Cireșele, și în special sucul lor, sunt de folos pentru cei care au probleme cu somnul.

Cercetările efectuate de European Journal of Nutrition au descoperit că sucul de cireșe este benefic în îmbunătățirea somnului atât în ​​calitate, cât și ca durată.

Sfatul specialiştilor este să mâncăm cireşe cu o oră înainte de culcare, potrivit The Epoch Times.

Cireşele sunt bune pentru inimă

Cercetătorii au descoperit că oamenii care au atacuri de cord tind să aibă un nivel scăzut de melatonină, ceea ce poate fi reparat prin consumul de cireşe.

Cireşele sunt bune și pentru creier

Melatonina, polifenolii şi antocianinele, toate regăsite în cireșe, au efecte benefice asupra funcţiilor cerebrale. Toate pot juca un rol în prevenirea diferitelor forme de demenţă.

Cireşele pot preveni atacurile de gută

Când cei bolnavi de gută - o formă complexă şi foarte dureroasă de artrită - au mâncat cireşe pentru numai două zile, riscul unui atac de gută a scăzut cu 35 la sută comparativ cu situaţia celor care nu au mâncat aceste fructe.