Peptidele, noul trend în longevitate. „Mare atenție! Nu sunt medicamente autorizate în UE”

Peptidele au devenit un subiect tot mai popular, mai ales în mediul online, unde sunt promovate ca soluții pentru longevitate, anti-aging sau performanță sportivă. Medicul Mihai Băican, specialist în medicină regenerativă, atrage însă atenția că entuziasmul trebuie temperat de informații corecte și de prudență.

Invitat în cadrul rubricii Sfat de sănătate, medicul a explicat că peptidele nu sunt, de fapt, o descoperire recentă. „Sunt fragmente de proteine, cunoscute de zeci de ani. Noutatea vine din asocierea lor cu conceptul de longevitate”, a spus acesta.

Potrivit specialistului, peptidele sunt structuri proteice produse în mod natural de organism, având rol de „mesageri” celulari. Ele transmit semnale care ajută celulele să revină la funcționarea normală, indiferent de procesul biologic implicat.

Acestea pot fi administrate sub mai multe forme – creme, injecții sau suplimente orale – însă eficiența diferă în funcție de metoda de administrare.

Nu sunt medicamente autorizate în UE

Un aspect esențial subliniat de medic este faptul că, în prezent, peptidele nu sunt autorizate ca medicamente în Uniunea Europeană. De aceea, utilizarea lor trebuie făcută cu prudență și doar la recomandarea unui specialist.

„Este foarte important ca aceste substanțe să provină din surse sigure, din laboratoare autorizate, care respectă standardele stricte din industria farmaceutică”, a explicat medicul. El a avertizat că produsele cumpărate de pe internet pot fi contaminate sau pot avea o structură modificată, ceea ce le face ineficiente sau chiar periculoase.

Peptidele sunt considerate promițătoare în domeniul longevității, iar studiile preclinice au arătat rezultate încurajatoare. Unele dintre ele se află deja în diferite etape de testare clinică, existând șanse ca în viitor să devină terapii aprobate.

Cu toate acestea, medicul subliniază că nu există o soluție universală: „Este esențial să ne cunoaștem starea de sănătate și să știm ce ni se potrivește, pentru a evita riscurile”.

Mesajul principal rămâne unul de prudență: peptidele pot reprezenta un domeniu promițător al medicinei moderne, însă nu trebuie utilizate după informații de pe rețelele sociale.

Specialiștii recomandă ca orice astfel de tratament să fie început doar după analize medicale și sub supravegherea unui medic, pentru a evita efectele adverse și pentru a obține beneficii reale.