Românii ajung la dentist doar atunci când au dureri. „O carie netratată poate deveni, în doar șase luni, o urgență dentară"

Femeie cu durere de dinte. foto: getty images.com

Un studiu recent privind sănătatea orală a românilor scoate la iveală date îngrijorătoare: unul din trei români ajunge la dentist abia atunci când are dureri, iar 37% nu au mai trecut pragul unui cabinet stomatologic de peste un an. În plus, un sfert dintre respondenți recunosc că nu folosesc niciodată ața dentară sau apa de gură, iar aproape 90% afirmă că se spală pe dinți cel puțin o dată pe zi.

Medicul stomatolog Denisa Tutunaru a subliniat, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, că prevenția joacă un rol esențial, iar lipsa controalelor periodice duce la tratamente costisitoare, pierderea dinților și chiar afecțiuni ale întregului organism. „O carie netratată poate să ducă în aproximativ șase luni la urgențe dentare precum o pulpită sau un abces, iar în timp la pierderea dintelui”, a avertizat medicul.

Aceasta a mai explicat că igiena orală corectă începe din copilărie și trebuie susținută de familie, școală, medici și autorități. Periajul dentar de două ori pe zi, completat de mijloace auxiliare precum ața dentară, dușul bucal și apa de gură, reprezintă pași esențiali pentru menținerea sănătății dentare.

„Sănătatea orală nu înseamnă doar estetică. Ea este strâns legată de sănătatea generală a organismului și nu ar trebui privită ca un lux, ci ca o necesitate”, a adăugat medicul.

Prevenția este mult mai ieftină și mai eficientă decât tratamentul. Astfel, vizitele regulate la stomatolog – de cel puțin două ori pe an – rămân cheia unui zâmbet sănătos și a unei stări de bine generale.