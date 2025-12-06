San Francisco a dat în judecată Coca Cola și alte nouă companii celebre: ”Au transformat alimentele în produse de nerecunoscut”

2 minute de citit Publicat la 08:00 06 Dec 2025 Modificat la 08:07 06 Dec 2025

Municipalitatea acuză zece corporații că au încălcat legislația statului California privind practicile înșelătoare. Sursa foto: Getty Images

Orașul San Francisco a intentat un proces împotriva unor mari producători de alimente ultraprocesate, printre care Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestlé, Kellogg și Mondelez, produse pe care specialiștii în sănătate publică le asociază cu obezitatea și alte boli grave, potrivit dw.com.

„Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin modul în care au conceput și promovat alimentele ultraprocesate”, a declarat procurorul orașului San Francisco, David Chiu. „Au transformat mâncarea în ceva de nerecunoscut și dăunător organismului.”

Ce prevede acțiunea în instanță

Procesul, depus marți la Tribunalul Superior din San Francisco, acuză zece corporații că au încălcat legislația statului California privind practicile înșelătoare.

Mai mult decât atât, autoritățile susțin că producătorii au promovat produse despre care știau că sunt nocive, folosind strategii de marketing care au ascuns sau minimalizat riscurile, un comportament comparat cu cel al industriei tutunului.

„La fel ca marile companii de țigări, industria alimentelor ultraprocesate a țintit copiii pentru a-și crește profiturile”, se arată într-un comunicat.

Potrivit documentelor depuse, pe măsură ce alimentele ultraprocesate au devenit extrem de populare, au crescut și ratele obezității, ale cancerului și ale diabetului.

Orașul solicită despăgubiri și penalități civile pentru a acoperi costurile medicale și vrea ca instanța să oblige companiile să înceteze practicile de marketing înșelător și să își modifice procedurile.

Este prima dată când o municipalitate din SUA acționează în instanță companii alimentare pe motiv că ar fi promovat în mod conștient produse considerate adictive și dăunătoare.

Ce sunt alimentele ultraprocesate

Deși nu există o definiție unanim acceptată, termenul se referă, în general, la produse fabricate la scară industrială, care includ ingrediente modificate chimic ori aditivi imposibil de reprodus într-o bucătărie obișnuită.

În această categorie intră pâinea industrială, pizza congelată, crenvurștii, dulciurile, băuturile carbogazoase, snacksurile, cerealele îndulcite pentru micul dejun sau supele instant.

Aceste produse conțin adesea cantități mari de zahăr, grăsimi, sare, îndulcitori, coloranți, conservanți, dar și agenți de îngroșare, emulgatori sau stabilizatori folosiți în industria alimentară.

Aproximativ 70% dintre produsele din supermarketurile americane sunt ultraprocesate, iar copiii iau în medie 60% din caloriile zilnice din astfel de alimente.

„Americanii ar vrea să evite alimentele ultraprocesate, dar sunt înconjurați de ele. Aceste companii au creat o criză de sănătate, au câștigat enorm din asta și acum trebuie să răspundă pentru consecințe”, a spus Chiu.

Riscurile pentru sănătate

O serie de articole publicate în noiembrie în prestigioasa revistă The Lancet pune pe seama alimentelor ultraprocesate creșterea numărului de cazuri de obezitate, cancer și alte boli.

Alte studii le corelează cu mortalitate prematură sau cu riscuri mai mari de boli cardiovasculare, afecțiuni coronariene și accidente vasculare cerebrale.

Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, 40% dintre americani sunt obezi, iar aproape 16% suferă de diabet, o afecțiune frecvent legată de excesul ponderal.

Reacția companiilor

Sarah Gallo, reprezentantă a Consumer Brands Association, organizație care reunește multe dintre companiile vizate, a declarat că „nu există în prezent o definiție științifică unanim acceptată pentru alimentele ultraprocesate”.

„A cataloga drept nesănătoase toate alimentele procesate sau a le demoniza ignorând conținutul lor nutritiv complet induc în eroare consumatorii și accentuează inegalitățile de sănătate”, a spus ea.