Tipurile de cancer care pot fi cel mai ușor depistate prin metode de medicină nucleară

În lupta cu cancerul, timpul poate face diferența între viață și moarte. Cu cât boala este depistată mai devreme, cu atât șansele de vindecare cresc. Un rol tot mai important în diagnosticarea precoce îl are medicina nucleară, un domeniu modern și precis, explică medicul Irina Strugari, specialist medicină nucleară, Regina Maria.

„Medicina nucleară poate să sperie prin termenul său, însă este un domeniu fascinant. Într-adevăr, folosim substanțe radioactive, însă în cantități foarte mici, pentru a diagnostica și a trata unele afecțiuni, precum cancerul”, a spus medicul în cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea.

Dr. Strugari explică faptul că există două mari categorii de investigații în medicina nucleară: scintigrafia și PET-CT-ul. „Scintigrafia are un rol important în diverse afecțiuni, precum cele din endocrinologie, unde putem diagnostica diverși noduli, dacă sunt benigni sau maligni. Este folosită și pentru evaluarea funcției renale, a miocardului, dar și în limfoscintigrafie, atunci când vorbim despre cancerul mamar, pentru depistarea ganglionului santinelă. Un alt tip de investigație des folosit este scintigrafia osoasă, utilă în bolile metabolice și în depistarea metastazelor osoase”, a detaliat medicul.

Despre PET-CT, medicul spune că oferă o imagine completă într-un timp foarte scurt: „Așa cum îi spune și numele, PET-CT-ul combină informațiile structurale cu cele funcționale. În doar 15 minute, putem obține două tipuri de informații despre tumora respectivă.”

Deși termenul de „nuclear” poate speria, investigațiile sunt sigure, afirmă specialista. „Trebuie să ținem cont că dozele sunt mici și personalizate în funcție de fiecare pacient. Fiecare departament de medicină nucleară respectă norme stricte de radioprotecție. Este esențial să cântărim beneficiul pe care îl aduc aceste investigații, care pot salva vieți”, a explicat medicul.

Un alt aspect esențial este rolul acestor investigații în medicina personalizată: „O stadializare corectă este extrem de importantă pentru depistarea precoce și pentru alegerea tratamentului adecvat. Vorbim de medicină personalizată și de precizie. Putem evita un tratament inutil sau putem alege unul adaptat exact tipului de tumoră”, a subliniat medicul.

Privind spre viitor, medicul vorbește despre conceptul de teragnostic, o direcție revoluționară în oncologie: „Avem o moleculă cu care putem diagnostica și, în același timp, trata. În viitor, se vor dezvolta noi radiotrasori, specifici fiecărui tip de tumoră.”

Înaintea unei investigații, pacienții trebuie să respecte anumite recomandări medicale. „Examinarea are loc doar la recomandarea medicului. Pacientul trebuie să țină cont de intervalul scurs de la tratamente precum chimioterapia sau radioterapia și să urmeze un regim alimentar indicat de specialist”, a mai precizat medicul.

Departe de a fi un domeniu „înfricoșător”, medicina nucleară este una dintre cele mai moderne și precise arme ale medicilor în lupta împotriva cancerului — o știință care oferă șansa la diagnostic precoce, tratament personalizat și speranță.

Beneficiile medicinei nucleare

•⁠ ⁠identificarea bolii în stadiul incipient, adesea înainte ca alte teste imagistice de diagnostic

•⁠ ⁠diferențierea între o leziune activă vs. una inactivă

•⁠ ⁠permiterea monitorizării răspunsului la tratament şi evaluarea eficacității acestuia

•⁠ ⁠în scop terapeutic, terapia cu radionuclizi vizează celulele canceroase, limitând expunerea la radiații a țesutului sănătos din jur

Tehnici de medicină nucleară

•⁠ ⁠scintigrafia şi tomografia computerizată cu emisie de foton unic, denumită simplu SPECT

•⁠ ⁠tomografie cu emisie de pozitroni sau simplu PET