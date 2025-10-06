Trei mituri despre mamografie care descurajează femeile să meargă la control

Medic radiolog văzut din spate care analizează o mamografie. foto: getty images.com/ Yaroslav Astakhov

Octombrie, luna conștientizării cancerului de sân aduce din nou în prim-plan importanța prevenției și a controalelor regulate. În cadrul rubricii Sfat de sănătate cu Andreea Cigolea, medicul Elena Teodorescu a explicat pe înțelesul tuturor de ce miturile despre mamografie trebuie lăsate deoparte și cum un control făcut la timp poate face diferența dintre viață și moarte.

„Este esențial să ne facem un autocontrol lunar al sânilor, dar acest lucru nu este suficient. Unele leziuni nu pot fi depistate prin simpla palpare, așa că investigațiile imagistice de rutină sunt obligatorii”, a subliniat medicul.

„Mamografia doare foarte tare”

Realitatea este că mamografia nu provoacă durere, ci doar un disconfort ușor, cauzat de compresia sânului. „Senzația este suportabilă și trecătoare, mai ales dacă investigația este făcută după menstruație, când sânii sunt mai puțin sensibili”, a explicat dr. Teodorescu.

„Dacă nu am simptome, nu am de ce să merg la control”

Fals, atrage atenția medicul. „Multe cazuri de cancer mamar sunt asimptomatice, mai ales în stadii incipiente. Tocmai de aceea, depistarea precoce salvează vieți. Un cancer descoperit la timp se tratează complet, iar pacienta poate fi vindecată.”

„Mamografia iradiază periculos”

Deși folosește radiații X, doza este extrem de mică și beneficiul depistării precoce depășește cu mult riscurile. „Mamografia și ecografia nu se exclud, ci se completează. Uneori este nevoie de ambele investigații pentru a obține un diagnostic precis”, a mai precizat specialista.

Medicul recomandă ecografie mamară anuală pentru femeile sub 40 de ani, iar după această vârstă, mamografie o dată la doi ani, completată la nevoie de ecografie.

„În 2025, nu ar trebui să mai existe decese cauzate de cancer mamar depistat la timp. Este o boală care se tratează, iar pacientele pot duce o viață normală după tratament”, a încheiat dr. Elena Teodorescu.

Metode principale pentru prevenția cancerului de sân: