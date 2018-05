Un nou studiu arată că exercițiul fizic este benefic doar dacă este făcut în afara programului de muncă  

Nu este un secret faptul că exercițiile fizice pot oferi nenumărate beneficii fizice și mentale. Totuși, dacă exercițiile nu sunt făcute în afara orelor de muncă și fac parte din job, acestea ar putea să îți facă mai mult rău!

Cercetătorii din Olanda susțin că un "paradox al activității fizice" înseamnă că exercițiile fizice pot fi benefice numai dacă nu fac parte din slujba ta și se desfăsoară în timpul liber. Studiile au constatat că muncitorii ale căror funcții includ activitați fizice, precum lucrătorii în domeniul construcțiilor, au riscul de a muri mai devreme, în ciuda orelor în plus de exerciții fizice.



"Deși știm că activitatea fizică în timpul liber este bună pentru organism, am constatat că activitatea fizică ocupațională are un risc crescut de mortalitate cu 18% pentru bărbați", a declarat Pieter Coenen, cercetător în domeniul sănătății publice la centrul medical al Universității VU din Amsterdam.

Potrivit lui Coenen "paradoxul activității fizice" este cauzat de diferența în tipul de exercițiu pe care oamenii îl fac în mod obișnuit în timpul liber și cel care face parte dintr-o carieră ce implică exercițiile fizice. În plus, atunci când exercițiile sunt făcute în timpul liber, există libertatea de a vă odihni când simțiți nevoia. Cu toate acestea, un astfel de lux poate să nu fie întotdeauna la dispoziția dumneavoastră la locul de muncă, ceea ce poate accentua efectele negative ale exercițiului fizic intens, a adăugat el. Expertul a explicat că o plimbare de 30 minute poate fi benefică și este relaxantă, pe când opt ore de muncă fizică, de multe ori fără pauză dăunează grav sănătății și ridică riscul de boli cardiovasculare în loc de a îl reduce.

În ciudă rezultatelor, experții declară că factori precum statutul socio-economic al participanțiilor și alimentația nu au fost luați în calcul.

Sursă: The Independent