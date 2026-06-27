Varicele nu sunt doar o problemă estetică. Medic: „În România, aproximativ 5.000 de persoane mor anual din cauza emboliei pulmonare"

Boala venoasă cronică are un paletar de semne și simptome Foto: Getty Images

Varicele reprezintă o afecțiune care poate avea consecințe grave asupra sănătății, iar temperaturile ridicate din sezonul cald pot agrava simptomele. Medicul Toni Feodor atrage atenția că această boală nu trebuie ignorată și că prezentarea la specialist este esențială încă din primele stadii.

„Varicele reprezintă o reală problemă de sănătate, din punct de vedere al evoluției către ulcerul varicos, al complicațiilor precum tromboza și embolia pulmonară, dar și al hemoragiilor care apar în stadiile avansate. Anual, în România, aproximativ 5.000 de persoane mor din cauza emboliei pulmonare determinate de tromboza variceală. De departe nu este o problemă estetică, ci una reală de sănătate”, a declarat medicul

Potrivit specialistului, primele semne ale bolii venoase cronice sunt reprezentate de așa-numitele „vinișoare sparte”, însă acestea nu trebuie ignorate.

„Boala venoasă cronică are un paletar de semne și simptome. Primul stadiu este cel al vinișoarelor. Dacă acestea sunt extinse, în spatele lor poate exista sindromul de congestie pelvină, foarte puțin cunoscut și care poate fi chiar o cauză de infertilitate. Dacă apar dilatații venoase pe picioare însoțite de simptome precum senzația de picioare grele sau umflarea acestora, este necesar un consult de flebologie sau chirurgie vasculară”, a explicat acesta.

Întrebat dacă există soluții pentru ameliorarea simptomelor acasă, medicul spune că ridicarea picioarelor poate ajuta, însă nu înlocuiește mișcarea.

„Presiunea venoasă poate fi redusă prin mers și prin purtarea unui ciorap de compresie. Statul cu picioarele ridicate scade presiunea în mod pasiv, însă mersul activează pompa musculară gambieră, foarte importantă pentru întoarcerea venoasă”, a precizat specialistul.

În ceea ce privește tratamentul, specialistul afirmă că există mai multe opțiuni moderne, iar alegerea lor se face după evaluarea cauzei bolii.

„Există tratamente minim invazive, precum laserul endovenos, radiofrecvența sau scleroterapia. După ecografie se urmărește cauza, iar succesul terapeutic constă în identificarea hipertensiunii venoase care a dus la apariția varicelor”, a spus medicul.

Contrar percepției că femeile sunt cele mai afectate, medicul susține că formele severe ale bolii sunt întâlnite mai frecvent la bărbați.

„Studiile arată că bărbații suferă mai frecvent de varice decât femeile. Femeile ajung mai des la medic deoarece acordă o atenție mai mare aspectului estetic, însă bărbații dezvoltă mai des boală venoasă cronică avansată și ulcer varicos”, a afirmat medicul.

Specialistul subliniază că sedentarismul și predispoziția genetică sunt printre cei mai importanți factori de risc, iar prevenția presupune un stil de viață activ, controlul greutății, purtarea ciorapilor compresivi la recomandarea medicului și, atunci când este necesar, tratament medicamentos și intervenții minim invazive.