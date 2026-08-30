VIDEO Aproape o mie de oameni au traversat Dunărea înot la Budapesta, pentru prima dată în șase ani

Aproape o mie de oameni au traversat Dunărea înot la Budapesta, pentru prima dată în șase ani. FOTO Captura Youtube

Dunărea a fost închisă traficului fluvial timp de patru ore la Budapesta pentru a permite desfășurarea competiției de înot în ape deschise Generali OWT Danube Crossing, la care au participat aproape 1.000 de oameni, scrie Euronews.

Oamenii au înotat pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare ale Dunării, între Universitatea Corvinus și Universitatea de Tehnologie, pentru a participa la Generali OWT Danube Swim.

A fost pentru prima dată în ultimii șase ani când s-a organizat această competiție, iar pregătirile pentru un astfel de eveniment au fost complexe, a explicat pentru Euronews Balázs Mezős, unul dintre organizatori.

"Este un eveniment foarte mare: aproape 40 de paramedici îi supraveghează pe înotători, 12 bărci cu motor sunt pregătite să intervină, iar întreaga Dunăre este închisă timp de patru ore, astfel încât nimeni să nu poată intra sau ieși. Navele mari trebuie scoase din zonele de start și de sosire și redirecționate către alte locuri", a explicat Mezős.

Pentru participanți, experiența este una cu totul neobișnuită, pentru că pot înota într-un loc în care, în mod normal, acest lucru pare imposibil din cauza traficului naval și a regulilor de siguranță. Din apă, Budapesta se vede cu totul altfel.

"Obișnuiam să merg zilnic la universitate peste Podul Libertății", a povestit o tânără pentru Euronews. "Mă uitam mereu din tramvai și mă întrebam cum ar fi să traversezi Dunărea înot, dacă este într-adevăr posibil. Nu mi-am imaginat niciodată că se poate. Apoi am aflat că există acest eveniment și ne-am înscris imediat ce s-au deschis înscrierile."

Potrivit organizatorilor, apa este curată, traseul este sigur și nu există vârtejuri periculoase.

"Oamenii sunt foarte precauți când vine vorba despre Dunăre", a spus Mezos. "În mare parte, acest lucru se datorează faptului că nu înoată în ea, pentru că, de obicei, acest lucru nu este permis. Din fericire, în Budapesta și în alte zone ale țării apar tot mai multe plaje pentru înot în ape deschise, iar oamenii încep treptat să se obișnuiască."

"Se vede acest lucru și la competițiile noastre de înot, unde numărul participanților crește constant. Cred că există o neîncredere care nu are o bază reală. Oamenii vorbesc de obicei despre vârtejuri, dar aici nu există așa ceva. Curentul este atât de slab încât nici măcar nu ar putea trage sub apă o rață. Trebuie doar să încerci. Primele una sau două experiențe pot fi puțin inconfortabile, palpitante sau chiar înfricoșătoare, dar de la a treia oară devine o adevărată plăcere. Să înoți purtat de un curent de aproximativ cinci kilometri pe oră este minunat."

"O experiență fantastică", a declarat un britanic stabilit la Budapesta, în timp ce soția și cele două fiice ale sale îl așteptau în fața Universității de Tehnologie. "Orice locuitor al Budapestei ar trebui să încerce măcar o dată. Startul este dificil din cauza curentului. Ai impresia că înoți în linie dreaptă, dar nu este deloc așa. Organizarea este însă excelentă. Este un eveniment grozav."

Danube Swim face parte din festivalul sportiv Generali Night Run, care le oferă participanților mai multe variante de trasee pentru alergare, organizate dimineața sau chiar pe timpul nopții, prin unele dintre cele mai cunoscute zone și obiective ale Budapestei.