<1 minut de citit Publicat la 10:24 05 Noi 2025 Modificat la 10:24 05 Noi 2025

Alertă în Germania. În apa potabilă au fost găsiți "poluanţi eterni" care provoacă leziuni hepatice și cancer. FOTO: Getty Images

Un grup de mediu german a detectat substanţe chimice "eterne" nocive în aproape toate probele de apă potabilă testate la nivel naţional în Germania, transmite miercuri agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Federaţia pentru Mediu şi Conservarea Naturii (BUND) a declarat că au fost găsite urme de substanţe perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS), numiţi şi "poluanţi eterni", în 42 din 46 de probe colectate între lunile iunie şi octombrie.



Berlinul s-a numărat printre zonele cele mai afectate, cu niveluri ridicate de PFAS detectate în apa din cartierul guvernamental al oraşului. Potrivit agenţiei germane de presă DPA, PFAS sunt asociate cu leziuni hepatice şi cancer renal şi testicular.

Experţii avertizează că aceste substanţe pot contamina permanent sursele de apă.



PFAS sunt utilizate pe scară largă în produse precum accesorii pentru activităţi în aer liber, vase de gătit antiaderente şi cosmetice.

BUND a notat că doar câţiva dintre miile de compuşi PFAS sunt în prezent reglementaţi în Germania. "Probele noastre aleatorii arată că PFAS au pătruns demult în ciclul apei, de la apele de suprafaţă la apele subterane şi chiar la apa potabilă", a declarat Verena Graichen, director general al BUND.