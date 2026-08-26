Cererea uriașă de beton golește râurile de nisip și pietriș. Extracția a ajuns să depășească ritmul în care natura le reface

Dune de nisip în canalul principal al Fluviului Galben din provincia Shanxi, China. Foto: Profimedia Images

Boom-ul construcțiilor și al infrastructurii pune o presiune tot mai mare pe râurile din întreaga lume. Nisipul și pietrișul, două dintre materiile prime esențiale pentru producerea betonului, sunt extrase din albiile râurilor într-un ritm mai rapid decât pot fi refăcute în mod natural, scrie The Guardian.

Un studiu publicat în revista Reviews of Geophysics arată că cererea pentru nisip și pietriș s-a mai mult decât dublat în ultimele două decenii. Cercetătorii avertizează că exploatarea excesivă poate destabiliza malurile râurilor, poate coborî nivelul apelor subterane, favoriza pătrunderea apei sărate în zonele de coastă și poate afecta calitatea apei.

În 2024, proiectele de construcții și infrastructură din întreaga lume au folosit aproximativ 28 de miliarde de tone de nisip și pietriș pentru producerea betonului.

Cercetătorii au analizat date privind extracția acestor materiale începând din 1974 și au constatat că, din anul 2000, cererea globală a crescut de peste două ori.

Peste 80% din consumul actual vine din Asia, pe fondul dezvoltării accelerate a orașelor și a infrastructurii, în special în China și India. O mare parte din nisipul și pietrișul folosite sunt extrase din râuri din Asia și Africa.

Datele exacte sunt însă greu de obținut. Acolo unde au existat suficiente informații, cercetătorii au constatat că, în multe cazuri, cantitatea scoasă din râuri era de câteva ori mai mare decât volumul de sedimente pe care natura reușea să îl înlocuiască.

Ce soluții propun cercetătorii

Autorii studiului spun că exploatarea ar putea fi controlată mai bine cu ajutorul imaginilor din satelit și al cartografierii râurilor, astfel încât zonele cele mai vulnerabile să poată fi identificate și protejate.

În același timp, presiunea asupra râurilor ar putea fi redusă prin folosirea mai eficientă a materialelor și prin înlocuirea unei părți din nisip și pietriș cu alternative.

Printre variantele analizate se numără deșeurile din construcții procesate, sticla reciclată și cenușa tratată rămasă după incinerarea deșeurilor.