Delfinii pot muri din plastic cât o minge de fotbal. Păsările, din doar câteva firimituri

2 minute de citit Publicat la 00:00 18 Noi 2025 Modificat la 00:00 18 Noi 2025

Un volum mai mic decât cel al unei mingi de fotbal, în cazul plasticului moale, poate fi fatal pentru un delfin. Foto: Getty Images

Oamenii de știință au descoperit că și cele mai mici bucăți de plastic pot ucide animalele marine. De pildă, o cantitate de plastic cât trei cuburi de zahăr e fatală pentru papagalul de mare. În cel mai cuprinzător studiu de acest gen, cercetătorii au măsurat cât plastic trebuie să înghită diverse specii de păsări marine, țestoase și mamifere marine pentru a fi în pericol de moarte. Rezultatul i-a surprins și pe ei: o cantitate relativ mică de plastic este suficientă pentru a ucide o varietate de animale marine, relatează BBC.

Cercetătorii de la Ocean Conservancy au descoperit că o cantitate relativ mică de plastic este suficientă pentru a ucide o varietate de animale marine. Este cel mai cuprinzător studiu de până acum care cuantifică în ce măsură diferite tipuri de plastic – de la materiale moi și flexibile, precum pungile și ambalajele alimentare, până la plastice dure, de la fragmente la obiecte întregi, precum sticlele de băuturi – duc la moartea creaturilor care le înghit.

O cantitate mică de plastic poate ucide animalele marine

Studiul arată că păsările marine ajung într-un risc extrem după ce înghit doar 23 de fragmente de plastic, având o probabilitate de 90% de a muri. Mamiferele marine ating un nivel similar de pericol la 29 de fragmente, în timp ce țestoasele marine trebuie să înghită aproximativ 405 fragmente pentru a atinge același prag.

Cercetătorii au fost surprinși de cât de puțin plastic poate fi periculos — un volum mai mic decât cel al unei mingi de fotbal, în cazul plasticului moale, poate fi fatal pentru un delfin, iar o pasăre marină poate muri după ingerarea câtorva bucăți de cauciuc mai mici decât un bob de mazăre.

Ei spun că aceste concluzii ar putea ajuta la conturarea eforturilor globale de protejare a faunei sălbatice.

„Este un reminder extrem de important că poluarea cu plastic reprezintă o amenințare existențială pentru fauna marină”, a declarat cercetătorul principal, dr. Erin Murphy, de la organizația americană de mediu Ocean Conservancy.

Analiza s-a bazat pe date din autopsii ale păsărilor marine, țestoaselor și mamiferelor marine precum foci, lei de mare și delfini, colectate la nivel global. Aproape jumătate dintre țestoasele studiate, o treime dintre păsările marine și una din zece dintre mamiferele marine aveau plastic în stomac.

Cercetătorii au estimat riscul de mortalitate în funcție de tipul de plastic ingerat de fiecare grup de animale marine.

Ei au descoperit că și tipul de plastic contează:

cauciucul este cel mai periculos pentru păsările marine;

plasticul moale și resturile din pescuit reprezintă cel mai mare risc pentru mamiferele marine;

atât plasticul dur, cât și cel moale, amenință țestoasele;

Studiul a analizat doar plasticul găsit în stomacurile animalelor. Nu a evaluat efectele chimice și nici cazurile de încâlcire, ceea ce înseamnă că amploarea reală a fenomenului este probabil mai mare.

Sute de specii marine au fost găsite cu plastic în corp. Păsările înghit adesea fragmente de plastic, iar țestoasele confundă pungile de plastic cu meduze. Până acum, însă, oamenii de știință nu aveau date precise despre cât plastic este letal pentru animale de diverse dimensiuni.

„Pentru a combate eficient poluarea cu plastic, știința este clară. Trebuie să reducem cantitatea de plastic pe care o producem, să îmbunătățim colectarea și reciclarea și să curățăm ceea ce deja se află în mediul înconjurător”, a explicat dr. Erin Murphy.

Cercetarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences.